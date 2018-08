V bratislavskej zoo sa narodilo mláďa zubra európskeho

Zubor, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 25. augusta (TASR) – Zvieracie osadenstvo v bratislavskej zoologickej záhrade sa opäť rozrástlo, tentoraz o mláďa zubra európskeho. Na svet prišlo vo štvrtok (23.8.). Jeho matkou je samica Princezná, ktorá sa narodila v roku 2005 v Bratislave, otcom samec Cvajan, ktorý sa narodil v rovnaký rok v Chomutove.priblížila Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava.V bratislavskej zoo sa prvé zubrie mláďa, konkrétne samička, narodilo v roku 2001. Do súčasnosti sa tu narodilo celkovo 20 mláďat, pričom väčšina z nich (15) boli samice.doplnila Ritterová.Zubor európsky je najväčší suchozemský cicavec a voľne žijúci prežúvavec. Patrí k párnokopytníkom z čeľade turovitých. Živí sa trávou, bylinami, listami a kôrou stromov a krov, ale tiež lišajníkmi a machmi.Pred niekoľkými storočiami bol na našom území rozšíreným živočíchom. Začiatkom 20. storočia vo voľnej prírode vyhynul, a to pre intenzívne odlesňovanie a neregulovaný lov. Z posledných 54 kusov zubrov chovaných v zajatí sa podarilo udržať celú dnešnú populáciu zubra európskeho.V súčasnosti bol zubor do voľnej prírody úspešne navrátený vďaka reštitučným programom vo východnej Európe. Prvý takýto program bol uskutočnený v roku 1952 v Poľsku. Aj bratislavská zoo sa pridala k návratu zubrov do prírody. V roku 2004 bola samica Púpava prevezená do Národného parku Poloniny v rámci celoeurópskeho projektu obnovy voľne žijúcej populácie.podotkla Ritterová.