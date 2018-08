Kremnické gagy majú za sebou prvý deň, predstavili sa divadlá

Na snímke herci českého zoskupenia Cirkus trochu jinak počas odhalenia umeleckého reliéfu slávnej dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich v Uličke slávnych nosov na európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2018, v Kremnici dňa 24. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 25. augusta (TASR) – Banské mestečko Kremnica je tento víkend centrom humoru a zábavy. Medzinárodný festival Kremnické gagy 2018 má za sebou prvý deň (24.8.). V ponuke prvého dňa boli takmer dve desiatky umeleckých produkcií.Sériu divadelných inscenácií začínalo Túlavé divadlo z Trnavy s hrou Nonsens noci svätojánskej. Shakespearovský originál Sen noci svätojánskej je známou komédiou. V Túlavom divadle však vznikla nová inscenácia plná humoru, vášne a lásky. V nej sa herecká skupina principála Andonona s prostomyseľným Jožkom ocitá v kríze. Zasiahnu divadelné múzy a pošlú im príbeh, ktorý uzmieri rozhádaný súbor. Vtipné situácie v zámene milencov v aténskom lese ponúkli výbornú zábavu.Divadlo Komediograf uviedlo na festivale komédiu Manželství v kostce. Všetci vedia, čo je kocka, aj čo je manželstvo. Emil a Marcela museli žiť spolu veľmi dlho, kým im došlo, že im je vlastne spolu dobre. Našťastie sa toho dožili. V komédii Luboša Baláka o večnom súboji mužov a a žien predviedli skvelé výkony Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil. Obaja protagonisti si poradili aj so situáciou, keď na pár minút vypadla elektrina. Celý jeden obraz odohrali iba pri svetle mobilných telefónov, rýchlou to reakciou divákov. Standing ovation na záver bol zaslúžený.Originálne spojenie divadla, akrobacie, živej hudby a folklóru predviedol Nový cirkus Younák. Príbeh najväčšieho slovenského hrdinu je postavený tak trocha na hlavu, ale s nadhľadom a humorom. Cieľom tejto šou s prvkami commedia dell'arte nie je podať svedectvo o jeho živote, ale sprostredkovať emócie, ktoré sa s ním spájajú. Junácka pasovačka, akrobacia a pohybové divadlo v sprievode živej ženskej kapely. Jánošíkom inšpirovaný námet Pavla Kelleyho v produkcii Kataríny Pokornej režíroval Adrian Schvarzstein. V postave drába sa predstavil riaditeľ festivalu Roman Vykysalý. Diváci v zaplnenom šapito radi vydržali polhodinové oneskorenie, nad Kremnicou sa prehnala silná búrka a bezpečnosť umelcov, vystupujúcich aj na kovových konštrukciách, dostala prednosť. Opäť potlesk postojačky. Zaslúžený.Česko-slovenská herecká dvojica Pavol Seriš a Filip Teller prišli do Kremnice s autorskou komediálnou kreáciou Čecháčci a Čoboláci. Obaja sú absolventmi Ateliéru Fyzického divadla na JAMU v Brne. Inscenácia balansuje na pomedzí stand-up komédie a divadla, využíva slovnú i pohybovú komiku, spev aj improvizáciu. Celý výstup je založený na rozoberaní vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.