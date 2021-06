V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Nadácia Zastavme korupciu . Zároveň uvádza, že výberové konania sa uskutočnili v máji a na väčšinu prokuratúr sa na vedúce miesto prihlásil len jeden uchádzač.„S výnimkou okresov Bratislava I a Malacky sa všade prihlásil len jeden kandidát. V Malackách to bolo až päť, avšak ani jeden neuspel. Preto podobne ako na Okresnej prokuratúre v Bratislave IV, aj v Malackách boli dočasne poverení noví okresní prokurátori," uvádza nadácia.Chýbajúcu súťaž na riadiace pozície podľa nej kritizovali už dávnejšie viacerí prokurátori v Správe o stave prokuratúry. Podľa nich je to jeden z dôvodov, prečo systém stagnuje a neriadia ho tí najlepší. Nadácia Zastavme korupciu zároveň konštatuje, že to, kto šéfuje prokuratúram je kľúčové pre dôveru občanov v trestné konanie.„Prokuratúra totiž môže nariadiť trestné stíhanie alebo ho zastaviť, konať môže aj v takzvaných netrestných veciach, napríklad pri nezákonných rozhodnutiach štátnych orgánov, ako je napríklad kataster," dodala nadácia.