Trenčín bude v COVID automate opäť ružový, Rybníček žiada Hegera o prefarbenie na oranžovo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 - Vláda by mala podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka napraviť nedorozumenie medzi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne a Inštitútom zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, výsledkom ktorého je ponechanie okresu Trenčín v ružovej farbe COVID automatu aj v budúcom týždni.Na predsedu vlády Eduarda Hegera sa obrátil s prosbou o zvolanie online zasadnutia vlády ešte do nedele, kde by sa mal problém vyriešiť.„V okrese Trenčín, na rozdiel od drvivej väčšiny okresov na Slovensku, nemôžu obyvatelia ešte vstupovať do interiérov reštaurácií alebo interiérov cukrární. Je to veľmi obmedzujúce pre podnikateľov, gastropodniky sú na tom naozaj zle,“ povedal dnes Rybníček v Trnave.Od vedúceho inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Mateja Mišíka má k dispozícii čísla, podľa ktorých by okres Trenčín mohol byť od pondelka 14. júna oranžový, čo by umožnilo vstup do interiérov gastroprevádzok.Keďže rozdelenie okresov bolo schválené uznesením vlády, zmenu môže urobiť opäť len vláda. Ak by sa tak nestalo, k zmene farby príde až od 21. júna.