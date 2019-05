V Bratislavskom kraji sa začali voľby bez problémov a načas

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke Vladimír Kozlík, prvý volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v najväčšom volebnom okrsku v bratislavskej Karlovej Vsi 25. mája 2019. Foto: TASR Erik Máder Foto: TASR Erik Máder

Bratislava 25. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu sa v Bratislavskom kraji začali načas a bez problémov. TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie s tým, že všetky volebné miestnosti boli otvorené.Okresná volebná komisia Bratislava uviedla, že podľa predbežných informácií boli volebné miestnosti otvorené načas. V okrese Malacky sa začali voľby taktiež bez problémov a včas. Okresná volebná komisia neeviduje zatiaľ žiadny podnet o narušení priebehu hlasovania.povedal pre TASR predseda komisie. To isté potvrdili aj okresné volebné komisie v Senci a v Pezinku.V Bratislavskom kraji je spolu 554 volebných okrskov. V Bratislave je to 378, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 69 volebných okrskov. V kraji je zapísaných viac ako 500.000 voličov.