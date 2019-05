V Turni nad Bodvou sa začali voľby bezproblémovo

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Turňa nad Bodvou 25. mája (TASR) – Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu sa v obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice – okolie začali bezproblémovo. Pre TASR to uviedla Eva Kováčová, zapisovateľka volebného okrsku číslo 2. Voliči prišli odovzdať svoj hlas už v prvých minútach po otvorení volebnej miestnosti.uviedla. Verí, že účasť bude lepšia ako v predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2014. Vtedy bola na Slovensku najnižšia spomedzi všetkých krajín Európskej únie (EÚ), a to 13 percent. V Turni nad Bodvou dosiahla 9,62 percenta.Podľa Kováčovej chodia ľudia voliť najčastejšie ráno, po ceste do obchodu, ale aj podvečer.dodala.Na nástenke pred volebnou miestnosťou si zoznam politických subjektov a jednotlivých kandidátov pozerala dôchodkyňa Valéria Babarčíková.V týchto voľbách v Turni nad Bodvou budú mať minimálne jedného voliča s hlasovacím preukazom, vybavila si ho členka okrskovej volebnej komisie Andrea Demková.povedala s tým, že je pravidelnou voličkou. Podľa jej slov by mal voliť každý.uzavrela.Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.