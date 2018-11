V bratislavskom mestskom zastupiteľstve bude 25 nových poslancov

Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. novembra (TASR) – V bratislavskom 45-člennom mestskom zastupiteľstve bude nasledujúce volebné obdobie sedieť 25 nových a 20 staronových mestských poslancov. Väčšina z nich bude zastupovať politické strany alebo hnutia - za koalíciu OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola bude mať mandát 15 poslancov a za Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (OD)) 13 členov zastupiteľstva. Nezávislí poslanci obsadia 17 kresiel v mestskom parlamente. Vyplýva to zo zatiaľ neoficiálnych výsledkov sobotných (10.11.) komunálnych volieb.V mestskom zastupiteľstve bude v budúcom období sedieť 32 mužov a 13 žien. Mestskú časť Staré Mesto budú zastupovať architektka a urbanistka Zuzana Aufrichtová (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola), architekt Adam Berka (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel, ktorý v mestskom zastupiteľstve bude sedieť za koalíciu OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola. Staromešťania si za mestského poslanca zvolili aj víťaza volieb na post primátora Bratislavy architekta Matúša Valla (Progresívne Slovensko, Spolu-OD). Ak však chce vykonávať funkciu šéfa bratislavskej samosprávy, musí sa svojho mandátu v mestskom zastupiteľstve vzdať, keďže primátor nemá právo hlasovať. Na miesto Matúša Valla medzi zvolenými poslancami tak zrejme zasadne náhradník.Za Podunajské Biskupice bude v zastupiteľstve sedieť projektant Roman Lamoš (Progresívne Slovensko, Spolu-OD) a dosluhujúca starostka mestskej časti Alžbeta Ožvaldová (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola). Ružinov budú zastupovať projektový manažér Michal Brat (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), advokát Ján Buocik (nezávislý), ekonóm Martin Chren (nezávislý), vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), IT architekt Peter Strapák (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), poslankyňa Lucia Štasselová (Progresívne Slovensko, Spolu-OD) a lekár Jakub Vallo (Progresívne Slovensko, Spolu-OD).Vrakuňa má v mestskom parlamente za zástupcu svojho starostu Martina Kuruca (nezávislý) a aj manažérku cestovnej agentúry Soňu Svoreňovú (nezávislá). Za Nové Mesto bude mať v zastupiteľstve miesto dopravná inžinierka Katarína Augustinič (nezávislá), právnik Tomáš Korček (nezávislý), manažér a občiansky aktivista Jakub Mrva (Progresívne Slovensko, Spolu-OD) a geológ-paleontológ i občiansky aktivista Martin Vlačiky (nezávislý). Raču bude zastupovať projektová manažérka Lenka Antalová Plavuchová (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), dosluhujúci starosta mestskej časti Peter Pilinský (nezávislý). Mestská časť Vajnory si zvolila za svoju mestskú poslankyňu projektovú manažérku Moniku Debnárovú. Devín bude zastupovať v mestskom zastupiteľstve riaditeľ školy Rastislav Kunst (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola), Devínsku Novú Ves nezávislý kandidát Rastislav Tešovič. Mestskými poslancami za Dúbravku budú ekonóm Juraj Káčer (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola), súčasný zástupca starostu Ľuboš Krajčír (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola) a za rovnakú koalíciu strán aj projektová manažérka Zdenka Zaťovičová.Karlovu Ves bude zastupovať v mestskom parlamente starostka Dana Čahojová (nezávislá), aktivista Peter Lenč (nezávislý) a súčasný zástupca starostky Branislav Záhradník (nezávislý). Za Lamač bude v zastupiteľstve sedieť sociálny inovátor Igor Polakovič (Progresívne Slovensko, Spolu-OD), za Záhorskú Bystricu starosta Jozef Krúpa (nezávislý), za Čunovo starostka Gabriela Ferenčáková (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola) a za Jarovce IT špecialista Jozef Uhler (nezávislý).Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka bude mať desať mestských poslancov. Sú medzi nimi poslanec Národnej rady SR Ján Budaj, finančný analytik Peter Cmorej, učiteľ Vladimír Dolinay, tréner Peter Hochschorner, stavebný inžinier Ján Karman, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Elena Pätoprstá a právnik Milan Vetrák. Všetci spomenutí zastupujú koalíciu OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola. Za Petržalku bude v mestskom parlamente aj IT špecialita Ján Hrčka (nezávislý), dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová (Progresívne Slovensko, Spolu-OD) a cykloaktivista Tomáš Palkovič (Progresívne Slovensko, Spolu-OD). Rusovce bude zastupovať poslanec Radovan Jenčík.