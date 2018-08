V Brezne osvetlili historické dominanty centra, pribudnú i ďalšie

Na archívnej snímke Mestský úrad v Brezne. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 30. augusta (TASR) – Večerné či nočné prechádzky po metropole Horehronia sú pre obyvateľov i návštevníkov mesta príjemnejšie. Breznianska samospráva osvetlila dominanty námestia, ako aj vstup do Brezna. Osvetlené sú objekty, ako napríklad takmer 280 rokov starý Mariánsky stĺp, výklenková plastika Panny Márie na fasáde budovy na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika či bralo v Predných Halnoch smerom na horehronské obce. Informoval o tom magistrát na svojom webe, ktorý sa aj takto snaží prispieť k podpore cestovného ruchu.Podľa Petra Iľanovského z investičného odboru mestského úradu myšlienka iluminácie pamätihodností Brezna moderným LED osvetlením sa zrodila s cieľom zvýrazniť nočnú panorámu mesta, čím chceli zatraktívniť mestské prostredie vnímané už z novovybudovaného obchvatu.konštatoval Iľanovský.Pribudnú i ďalšie objekty, ako kostolná veža katolíckeho a evanjelického kostola či kaplnka na Bráničke. Do budúcna by mesto chcelo obnoviť osvetlenie Arény a doplniť ho aj pred synagógou.Podľa magistrátu LED osvetlenie je financované z mestského rozpočtu, vyžaduje si len minimálnu údržbu a prevádzkovanie nie je finančne nákladné.