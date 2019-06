V BREZNIANSKOM ZÁVODE HARMANEC-KUVERT VZNIKNE DO 130 PRACOVNÝCH MIEST

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brezno 10. júna (TASR) – Dovedna 100 až 130 nových pracovných miest by malo do konca roka 2020 vzniknúť v breznianskom papierenskom závode Harmanec-Kuvert. Pri spustení jeho novej prevádzky o tom informoval Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment, do ktorého závod patrí.