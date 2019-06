Matovič: Je čas zabojovať o očistu kresťanskej politiky. Hnutie OĽaNO zakladá novú politickú platformu

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 10. júna (TASR) – Je čas zabojovať o očistu kresťanskej politiky a vrátiť ju tam, kam patrí. V pondelok to vyhlásil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý oznámil založenie nového krídla hnutia s názvom Odvážne. OĽaNO tak chce zabojovať o kresťanov, ktorí nedôverujú existujúcim kresťanským politickým stranám, a preto ich nevolia. Matovič informoval o tom, že pre novú platformu ponúkajú polovicu miest na kandidátke OĽaNO i polovicu svojich peňazí.





"Dodnes naše hnutie stálo na jednej nohe – Obyčajní ľudia, protikorupčné hnutie. Po dnešnom dni sme sa rozhodli postaviť sa na druhú nohu, na Odvážne, hnutie obyčajných kresťanov," povedal Matovič. Deklaruje, že to nič nemení na hodnotách OĽaNO ani presvedčení, že je potrebné na Slovensku "vykoreniť" korupciu."Chceme pozvať ľudí, čo cítia kresťansky a očakávajú od kresťanov, že budú bojovať za chudobných, chorých a slabých," povedal líder OĽaNO. Priblížil, že chcú dať ponuku kresťanom, ktorí nedokážu voliť existujúce kresťanské strany a nedôverujú im. "Úloha kresťanov v politike nie je prikazovať, zakazovať a kázať o morálke," podotkol Matovič s tým, že to nie je útok voči KDH či iným kresťanským stranám. Tvrdí však, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorí sa za kresťanov považujú, ale nemajú svojich reprezentantov v politike. "Zo 100 kresťanov len šiesti volia kresťanskú stranu," upozornil líder OĽaNO.Platforma Odvážne je podľa jeho slov dlhodobý plán. Jej založenie bolo schválené na predsedníctve hnutia v marci. Matovič tvrdí, že sa idú "podeliť o tanier" a ponúkajú polovicu kandidátky hnutia do budúcoročných parlamentných volieb pre ľudí, "ktorí sa považujú za obyčajných, možno nedokonalých, kresťanov". Hnutie ponúka pre platformu aj polovicu svojich našetrených peňazí. Matovič deklaruje, že do tohto krídla nevstúpia súčasní členovia hnutia, pozývajú tam nových ľudí. OĽaNO preto spúšťa aj webovú stránku.

Bratislava 10. júna (TASR) – Líder opozičného OĽaNO Igor Matovič by bol rád, ak by jeho stranícka kolegyňa Veronika Remišová zostala aj naďalej v hnutí. Myslí si však, že polročné "naťahovanie a vajatanie", či z OĽaNO odíde alebo nie, treba už rozseknúť. Matovič to vyhlásil v pondelok s tým, že čakanie na rozhodnutie Remišovej už začína byť zraňujúce.



"My ju máme radi a boli by sme radi, keby Veronika zostala u nás a nepodľahla pokušeniu ísť k Andrejovi Kiskovi," povedal líder OĽaNO. Minulý týždeň bolo podľa jeho slov stretnutie 30 ľudí z hnutia a predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Remišová bola jeho súčasťou. "Povedala, že stále sa nejako rozhoduje," skonštatoval Matovič. Je presvedčený o tom, že dosluhujúci prezident Kiska, ktorý oznámil založenie vlastnej strany, urobí všetko pre to, aby Remišovú do svojej strany získal. "My ju nechávame sa slobodne rozhodnúť a vyjadriť sa," uviedol s tým, že poslanec parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) ponuku od Kisku odmietol a bude kandidovať na kandidátke OĽaNO. Na otázku, prečo sa Remišová nezúčastnila na pondelkovej tlačovej konferencii hnutia k založeniu novej platformy Odvážne, Matovič povedal, že sú slobodné hnutie.



Remišová pre TASR uviedla, že rešpektuje rozhodnutie o založení nového krídla OĽaNO - Odvážne, ktorým chce hnutie osloviť kresťanských voličov, nebude sa však na ňom zúčastňovať. "Ja som išla do politiky, aby som bojovala za to, aby spravodlivosť vrátane sociálnej spravodlivosti platila pre každého rovnako, bez ohľadu na to, či sa považuje za kresťana alebo nie," povedala s tým, že aj naďalej bude bojovať proti korupcii, ako to robila doteraz.



Tvrdí, že Slovensko potrebuje, aby sa hľadalo, čo ľudí spája, a nie to, čo ich rozdeľuje. Deliacou čiarou by podľa nej nemalo byť to, či sa niekto považuje za kresťana, obyčajného kresťana alebo za toho, čo v Boha neverí. "Čo sa týka OĽaNO, nie som jeho členom, no vždy som sa snažila, aby OĽaNO bolo skutočným hnutím, pracovalo s ľuďmi v regiónoch a dokázalo presadiť opatrenia, ktoré ľudia na Slovensku potrebujú. K vyjadreniam Matoviča k môjmu rozhodovaniu, ja som vždy bola otvorená a úprimná a snažila som sa konštruktívne posúvať veci dopredu," vyhlásila. Nemyslí si, že kritiku toho, čo nefunguje, by mal niekto považovať za zraňujúcu. Deklaruje, že s kolegami v poslaneckom klube sa teraz pripravuje na júnovú schôdzu parlamentu. "Normálne pracujeme," podotkla.