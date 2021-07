V Británii negatívny test nebude stačiť, do nočných klubov sa dostanú len úplne zaočkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od záveru septembra budú vo Veľkej Británii pre vstup do nočných klubov vyžadovať doklad o zaočkovaní proti koronavírusu. Oznámil to v pondelok britský minister zodpovedný za vakcináciu Nadhim Zahawi. Doklad o úplnej vakcinácii podľa jeho slov bude potrebný aj pre vstup na iné „preplnené miesta". Informuje o tom portál news.sky.com.„Každý vo veku 18 rokov a viac bude do konca septembra mať možnosť úplne sa zaočkovať a k dispozícii bude mať aj dodatočné dva týždne, aby sa ochrana naozaj vyvinula," povedal minister Zahawi v pondelok popoludní v dolnej snemovni britského parlamentu.„Takže od tohto dátumu plánujeme uplatňovať úplnú vakcináciu ako podmienku pre vstup do nočných klubov a na iné miesta, na ktorých sa stretávajú veľké davy," uviedol minister. „Dôkaz o negatívnom teste už nebude stačiť," dodal.