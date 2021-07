V Španielsku narazilo auto do ľudí, v pešej zóne kľučkovalo a bralo všetko so sebou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - V španielskom meste Marbella vrazilo auto do pešej zóny plnej terás reštaurácií a kaviarní. Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia. Polícia informovala, že väčšinu zranených hospitalizovali v meste, dvoch však previezli do väčšieho zariadenia v Malage. Jednou z nich je vážne zranená žena.Vozidlo šoféroval 30-ročný Španiel, ktorého zatkli policajti na mieste. Polícia vylúčila, že by bol za incidentom teroristický motív.Incident sa stal popoludní, keď sa na mieste nachádzalo veľa ľudí na obede, povedal Raúl Morote, ktorého rodina vlastní viacero reštaurácií na obľúbenom bulvári. „Auto kľučkovalo a bralo všetko so sebou,“ povedal Morote pre agentúru AP. Záchranári podľa jeho slov pomáhali na mieste zhruba desiatke ľudí, z ktorých mnohí mali zakrvavené nohy.