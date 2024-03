V Bruseli sa začína samit Európskej únie, lídri sa budú venovať zbraniam pre Ukrajinu aj Blízky východ

Čelíme kľúčovému momentu

21.3.2024 (SITA.sk) - Vo štvrtok sa v Bruseli začína dvojdňový samit Európskej únie (EÚ) . Európski lídri budú znova diskutovať o spôsoboch ako podporiť výrobu zbraní a munície pre Ukrajinu , ktorá jej má zúfalo málo.Črtajú sa však plány na využitie ziskov zo zmrazených ruských aktív na financovanie zbraní pre Ukrajinu.Predseda Európskej rady Charles Michel vo svojej pozvánke na samit prízvukoval, že Európania čelia kľúčovému momentu. „Naliehavosť, intenzita a neochvejné odhodlanie sú nevyhnutné,“ vyjadril sa.Ďalšou z tém stretnutia bude vojna v Pásme Gazy , v súvislosti s ktorou v súčasnosti rezonujú obavy z izraelských plánov na spustenie pozemnej ofenzívy v meste Rafah.V návrhu vyhlásenia samitu, ku ktorému mala agentúra AP prístup, sa lídri chystajú zdôrazniť, že takáto operácia „by zhoršila už aj tak katastrofálnu humanitárnu situáciu a zabránila by naliehavo potrebnému poskytovaniu základných služieb a humanitárnej pomoci".K európskym lídrom by sa mal na začiatku samitu pridať aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Sčasti preto, aby povzbudil niektoré členské štáty k obnoveniu financovania Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) , ktorý je hlavný poskytovateľ pomoci v Pásme Gazy.Na agende by podľa očakávaní mala byť aj otázka otvorenia prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou, keď splní určité podmienky.