Slováci sa rozhodli podporiť slovenskú firmu. Tá bezbolestne odhaľuje rakovinu. Pridať sa môže každý, navyše, so zaujímavým očakávaným výnosom

Invazívne biopsie vie nahradiť lacnejší krvný test

Značný záujem investorov

21.3.2024 (SITA.sk) -Patentovaná technológia od Glycanostics umožňuje včasnú a presnú diagnostiku rôznych typov rakoviny z krvi, čím prispieva k zlepšeniu liečebných výsledkov a záchrane životov miliónov pacientov vďaka podchyteniu liečby v skorých štádiách ochorenia. Okrem podpory zmysluplného produktu je pre investorov zaujímavý aj očakávaný výnos v desiatkach percent ročne.Glycanostics vyvinulo unikátnu metódu neinvazívnej diagnostiky rakoviny na báze krvného testu, ktorá analyzuje zmeny zložitých cukrov na povrchu buniek. Tieto cukry – odborne glykány - sa menia s progresiou ochorenia, čo umožňuje Glycanostics-u identifikovať rakovinu s oveľa vyššou presnosťou ako dnes dostupné metódy, navyše s úsporou nielen času, ale aj verejných financií. "Glykány majú veľký potenciál v diagnostike rakoviny a sú v centre pozornosti aj u popredných hráčov na trhu. Ich technológia prináša množstvo výhod pacientom, lekárom, zdravotnému systému, aj poisťovniam, pretože krvné testy sú bezbolestné a lacnejšie ako biopsie. Navyše, veľkí hráči aktívne vyhľadávajú akvizície práve takýchto spoločností." opisuje Michal Nešpor, partner Crowdberry.Tento test už úspešne využívajú slovenskí urológovia a predchádzajú tak početným, odvrátiteľným a najmä traumatizujúcim punkciám. "V súčasnosti poskytujeme diagnostický test Giasay® Prostate niekoľkým urologickým ambulanciám a taktiež pripravujeme farmakoekonomickú štúdiu, ktorá test zavedie medzi hradené úkony zdravotných poisťovní. To je však len začiatok, potenciál testu je omnoho širší ako je oblasť rakoviny prostaty. Tento praxou overený test ma potenciál odhaliť ďalších 10 typov rakoviny v ich skorom štádiu a prakticky zintenzívniť prevenciu onkologických ochorení. Stačí na to iba obvyklý odber krvi." približuje Eva Kováčová, CEO spoločnosti Glycanostics.Biotechnológie a vo všeobecnosti LifeSciences sú považované za zaujímavú investičnú oblasť a sľubný sektor nielen na Slovensku, ale aj vo svete, čo potvrdzuje aj záujem investorov v aktuálnom investičnom kole spoločnosti Glycanostics."Záujem o privátne investovanie cez našu platformu rastie najmä z dôvodu, že investorom dávame transparentný prístup k príležitostiam, ktoré sú vo svete doménou skôr investičných fondov. Slovákom a Čechom dávame možnosť investovať do takýchto príležitostí a častokrát sa pridať k inštitucionálnym investičným fondom, investovať do lokálnych firiem s potenciálom globálneho rastu a tiež potenciálom zaujímavého zhodnotenia ich investície," vysvetľuje Michal Nešpor, partner Crowdberry.Nová 10 miliónová investícia s cieleným 5 miliónovým kapitálom cez Crowdberry je zameraná na posilnenie predaja prvého testu Giasay® Prostate, na prenos technológie do masovej výroby, získanie CE značky a FDA certifikácie, ukončenie vývoja testu a uvedenie testov do komerčného predaja cez siete laboratórií na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku.Informačný servis