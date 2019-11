V Budapešti bude turecký prezident Erdogan rokovať s Orbánom

Recep Tayyip Erdogan, archvna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 7. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestuje vo štvrtok do Budapešti, kde bude rokovať s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Súčasťou Erdoganovej návštevy bude aj spoločné zasadnutie vlád oboch krajín.Podľa spravodajského servera Híradó.hu sa dostane stretnutie tureckého prezidenta s maďarským premiérom do centra pozornosti v súvislosti v turecko-kurdským konfliktom, ktorý sa vyhrotil v októbri. Maďarská opozícia preto ostro kritizuje Orbána i Erdogana, proti ktorému sa chystajú demonštrácie. Maďarská diplomacia však od roku 2010 zastáva konzistentnú pozíciu v týchto otázkach.Server dodáva, že je pravdepodobné, že schôdzka Erdogana s Orbánom prekročí rámec ozbrojeného konfliktu na severovýchode Sýrie, ktorý, zdá sa, už nie je taký horúci. Podotýka, že maďarská zahraničná politika nezasahuje do konfliktov, na ktoré nemá vecný dosah, pričom sa snaží udržiavať vyvážené, dobré vzťahy s veľmocami.povedala analytička inštitútu Századvég Petra Halkóová. Rokujúce strany budú podľa nej hovoriť o vývoji situácie v Sýrii, pretože tá sa významne dotýka otázky migráciePodľa experta na Turecko Zoltána Egeresiho sú maďarsko-turecké vzťahy čoraz silnejšie a na štvrtkovom stretnutí vlád sa zrodia diplomatické vyhlásenia i technické dohody.podčiarkol Egeresi, ktorý ocenil, že Maďarsko má dobré vzťahy s tureckou vládou.Predseda opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány na Facebooku zverejnil videozáznam, v ktorom kritizoval Orbána za to, že sa stretne. Facebooková skupina nazvaná Blokáda Budapešti pripravuje na 14.00 h demonštráciu proti Erdoganovej návšteve pri námestí Oktogon.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)