Zamestnávatelia majú výhrady k predĺženiu a zvýšeniu bankového odvodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s predĺžením platnosti a zdvojnásobením bankového odvodu. Takýto krok podľa nich nezasiahne len bankový sektor, ale ohrozí stabilitu celej slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú poslancov parlamentu, aby svojím konaním nezneisťovali domácich či zahraničných investorov účelovými populistickými opatreniami, ktoré sa navyše prijímajú v takom krátkom období pred koncom volebného cyklu.Zamestnávatelia uviedli, že dlhodobo upozorňujú na škodlivosť selektívneho zdaňovania vybraných skupín firiem, ktoré na Slovensku predstavujú špeciálne odvody bánk, poisťovní či subjektov pôsobiacich v regulovaných odvetviach. Takéto opatrenia sú podnikateľskou komunitou vnímané veľmi kriticky a sú podľa RÚZ v príkrom rozpore s deklarovanou snahou o skvalitňovanie podnikateľského prostredia a so zabezpečením rovnosti šancí.uviedla RÚZ.V súčasnosti podľa RÚZ odvod svoj pôvodne deklarovaný účel neplní a slúži na financovanie aktivít politikov, ktoré s bankovým a finančným sektorom nesúvisia.myslí si RÚZ.Republiková únia má tiež vážne výhrady voči spôsobu predloženia a procesu schvaľovania novely o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý sa deje bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania, bez diskusie so sociálnymi partnermi a predovšetkým samotnými inštitúciami, ktorých sa odvod priamo týka.dodala RÚZ.Zamestnávatelia tiež upozorňujú na to, že stabilita bankového sektora je jedným z kľúčových atribútov pre zdravé fungovanie celej národnej ekonomiky, najmä z dôvodu poskytovania dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát, ako aj jeho obyvateľov.dodala RÚZ.