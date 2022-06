V Budapešti sa na chodcov zrútila strecha a časť fasády, polícia ešte stále prehľadáva trosky

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Zrútenie strechy a časti fasády obytnej budovy v Budapešti v pondelok spôsobilo zranenie štyroch chodcov a zničilo viacero zaparkovaných áut.Budapeštianska polícia vo vyhlásení informovala, že pokračuje v prehľadávaní trosiek i budovy samotnej, no zatiaľ nič nenaznačuje, že by pri incidente niekto zahynul.Prístup do oblasti zablokovali, kým polícia neukončí vyšetrovanie kolapsu.