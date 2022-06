DODO má celoeurópske ambície rastu. Nová vizuálna identita odzrkadľuje dôraz na technológie a udržateľnosť

K udržateľnosti vďaka technológiám

Z lokálneho startupu na logistického lídra Európy

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Technologicko-logistická spoločnosť DODO , ktorá sa špecializuje na efektívnu mestskú logistiku na poslednej míli, predstavila novú vizuálnu identitu. Tá reflektuje prerod startupu na medzinárodnú skupinu s celoeurópskou ambíciou so zameraním na B2B. Novú identitu DODO pripravovala v spolupráci s interným tímom DODO agentúra GUTS.Nová identita technologicko-logistickej spoločnosti DODO reprezentuje unikátnu kompetenciu v logistike poslednej míle, ktorá je na trhu čím ďalej žiadanejšia, a to hlavne s rastúcim tlakom na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť služieb v sektore e-commerce.Predtým než spoločnosť na prelome rokov 2016 a 2017 kupoval Michal Menšík a jeho e-commerce akcelerátor Inveo, začínalo DODO ako B2C služba osobného asistenta – kuriéra, ktorý privezie a zabezpečí čokoľvek. Menšík a jeho tím však rýchlo odhalili potenciál v segmente B2B a DODO sa tak čím ďalej viac orientovalo na zaistenie logistiky poslednej míle pre veľkých retailových hráčov ako Tesco či KFC. Spolu so zmenou korporátnej identity sa tak spoločnosť rozhodla službu osobného asistenta oficiálne ukončiť."Chceme byť partnerom, ktorý poskytuje kompletné logistické riešenia na báze pokročilých technológií. Naším cieľom je uľahčiť život spoločnostiam a ich zákazníkom. To odzrkadľuje aj naša nová vizuálna identita. Chceme čo najzrozumiteľnejšie komunikovať naše kompetencie, ako inteligentné plánovanie trás, efektívne využívanie flotily a odvahu presadzovať inovatívne prístupy k mestskej logistike," vysvetľuje rozhodnutie pre zmenu vizuálnej identityŠetrnosť voči životnému prostrediu a dôraz na využívanie a rozvoj technológií symbolizuje pre DODO typická zelená farba, ktorú si firma ponechá a dodá jej modernejší vzhľad."Novú vizuálnu identitu sme budovali tak, aby odrážala zmenu nášho pozicioningu na výhradne B2B orientovanú firmu. Staviame na moderných plných farbách a jednoduchej, hravej geometrii, ktorá je symbolom cesty k cieľu. Tá je pre DODO signifikantným konceptom ako z pohľadu doručovania tovaru k zákazníkovi, rovnako ako aj cesta smerom k našim ambicióznym cieľom. Kľúčové bolo vytvoriť identitu, ktorá bude nadčasová a vďaka svojej jednoduchosti použiteľná na všetkých trhoch, kde DODO funguje. Využitím plných farieb sa snažíme podčiarknuť naše najdôležitejšie aspekty fungovania – dôraz na udržateľnosť a technologickú kompetenciu," hovoríOkrem novej manažérskej posily Iva Velíška, ktorý nastúpil do spoločnosti na pozíciu CEO pre Slovensko a Českú republiku, podporí ďalšie napĺňanie európskych ambícii DODO tiež 60 miliónov eur od investorov na čele s Danielom Křetinským a Patrikom Tkáčom.DODO investované prostriedky využije na budovanie prevádzkových a obchodných tímov naprieč trhmi, primárne v západnej Európe, pričom ambíciou DODO je dlhodobo držať pozíciu jedného z troch najväčších operátorov na poslednej míli v európskych krajinách. DODO chce neustále zvyšovať kvalitu služieb z hľadiska rýchlosti a presnosti, implementovať nové logistické modely s dôrazom na udržateľnú zónovú logistiku a tým aj ďalej určovať trendy v oblasti doručovania.