V budúcom roku je možný začiatok mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, tvrdí český prezident Pavel

Západ musí vytrvať

Možný začiatok rokovaní

9.11.2023 (SITA.sk) - Súčasná situácia na bojisku na Ukrajine podľa českého prezidenta Petra Pavla nenasvedčuje tomu, že by Kyjev mohol získať vojenskú prevahu, a čas teraz hrá v prospech Ruska.Pavel to povedal na štvrtkovej konferencii Diplomacia a bezpečnosť s tým, že v budúcom roku by sa mohli začať rokovania.Upozornil však, že Západ musí v podpore napadnutej Ukrajiny vytrvať. Informuje o tom portál Novinky.cz.„V budúcom roku je možný nejaký začiatok rokovaní, pretože vývoj nenasvedčuje tomu, že by ukrajinská strana mohla získať vojenskú prevahu. Čas teraz hrá v prospech Ruska, ktoré má silnejšiu mobilizačnú základňu pre ľudské zdroje. Tým, že získa čas, bude schopné doplniť aj materiál, ktorý im dlhodobo chýbal. Vidíme masívne dodávky zo Severnej Kórey, vidíme snahy o obchádzanie sankcií,“ zhodnotil vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine český prezident, ktorý v minulosti bol náčelníkom generálneho štábu Armády ČR a predsedom vojenského výboru NATO „Z našej strany nemáme inú možnosť ako vytrvať v podpore,“ dodal Pavel s tým, že Západ to bude musieť robiť dovtedy, kým sa Ukrajinci sami nerozhodnú pre ďalší krok.