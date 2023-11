Všetci trestne stíhaní príslušníci Policajného zboru budú postavení mimo službu, vyhlásil minister Šutaj Eštok

Ide o desiatky policajtov

Nový súbor usmernení

9.11.2023 (SITA.sk) - Všetci príslušníci Policajného zboru, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy, budú postavení mimo služby. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).„Požiadal som nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby o zaslanie zoznamu obvinených policajtov, pričom ide o desiatky policajtov. Pre policajtov, ktorí sú trestne stíhaní za úmyselné trestné činy, budú pripravené personálne rozkazy a z mojej strany bude uplatnené dočasné opatrenie,“ vyhlásil minister.Dočasné opatrenie v tomto prípade zahŕňa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby tak, ako to podľa Šutaja Eštoka prikazuje zákon o štátnej službe.Rezort vnútra ďalej informoval o tom, že metodické usmernenia odborného útvaru z roku 2006 už nereflektovali aktuálne platné zmeny v zákone o štátnej službe, preto ich zrušili. Následne sa vydal nový súbor usmernení pre útvary rezortu vnútra, v ktorých sú zahrnuté všetky aktuálne platné zmeny v zákonoch.Príslušní nadriadení tých, ktorých Úrad inšpekčnej služby vedie ako policajtov, ktorým bolo vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, minister vyzval, aby postupovali v súlade s usmernením a predložili mu návrhy na ich dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby.„Po doručení návrhov bude minister vnútra postupovať voči týmto policajtom v súlade so zákonom o štátnej službe,“ dodal rezort vnútra.