V bundeslige bude povolených až päť striedaní, rizikové zápasy sa budú hrať na neutrálnej pôde

14.5.2020 (Webnoviny.sk) - Novinka FIFA v podobe piatich povolených striedaní počas jedného zápasu nájde uplatnenie aj v nemeckej I. a II. bundeslige. Nemecké kluby si to odsúhlasili na štvrtkovom stretnutí.Dve striedania navyše oproti normálu budú povolené len v tejto špecifickej sezóne, ktorá je poznačená pandémiou nového koronavírusu. Zámerom je znížiť zaťaženie hráčov v predpokladanom nahustenom programe po reštarte jednotlivých futbalových súťaží.Novozavedené pravidlo hovorí aj o tom, že päť striedaní bude možné uskutočniť iba počas troch prestávok v hre vrátane polčasovej prestávky. Vedenie nemeckej DFL dokonca odporúča len dva termíny v zápase na striedanie. DFL sa rovnako uzniesla na tom, že nebude trvať na dokončení súťaže do 30. júna z dôvodu vypršania väčšiny hráčskych kontraktov."V prípade, že sa nepodarí ukončiť sezónu do posledného júnového dňa, bude možné pokračovať aj v júli. Ak sa ukáže, že niektoré z vopred plánovaných dejísk zápasov budú potenciálnym lokálnym rizikom pre šírenie nákazy COVID-19, bude možné zápas odohrať ne neutrálnej pôde," píše sa vo vyhlásení DFL.V prípade, že futbalovú sezónu v Nemecku predsa len z nejakého dôvodu nebude možné dohrať, zostane nevyriešenou otázka majstra a zostupujúcich. Tento rébus zatiaľ vedenie DFL neriešilo, rozhodnutie o konečnom poradí v tabuľke odložilo na neskôr.