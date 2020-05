Lintner chystá novinku, okrem Tipsport ligy budú hrať slovenské kluby aj pohár

Ligový superpohár

Kluby finančne podržia

14.5.2020 - Popri nasledujúcej sezóne hokejovej Tipsport ligy by mali slovenské kluby bojovať aj v ďalšej domácej súťaži. Ako informuje spoločnosť Pro-Hokej, ktorá sa podieľa na riadení najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, bude ňou ligový superpohár."Spoločne s našimi partnermi sme pripravili slovenský ligový pohár. Vďaka RTVS sa najzaujímavejšie zápasy ligového superpohára dokonca odvysielajú v priamych televíznych prenosoch počas rozbehnutej tipsportligovej sezóny 2020/2021,“ uviedol Lintner ako šéf Pro-Hokeja."Atraktivitu ligového superpohára zvýši nasadenie prvej šestky tipsportligistov z predchádzajúceho ročníka. V boji o trofej ich doplnia dvaja postupujúci z kvalifikácie, v ktorej sa predstaví osem nominovaných slovenských klubov. Finálové zápasy by sa mali odohrať v januári 2021," uvádza sa v tlačovej správe Pro-Hokeja. Detaily chcú prezentovať až tesne pred štartom novej sezóny."V súčasnosti intenzívne cítime beznádejný hlad po živej športovej emócii. Práve apríl a máj mal byť na našich obrazovkách plný domáceho a svetového hokeja vo vrcholnej kvalite. Oceňujeme preto nový hokejový produkt, prostredníctvom ktorého nášmu divákovi prinesieme boje tradičných klubových rivalov. Zároveň si plne uvedomujeme, že práve televízne prenosy podporia reštart športu v našej krajine,“ myslí si riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko.Pod vplyvom pandémie koronavírusu sa aj slovenské hokejové kluby ocitli v neľahkej finančnej situácii. O pomoc požiadali Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).Podľa Lintnera však zatiaľ k dohode nedošlo. "Kluby nechcú len pasívne čakať, preto pripravujú obchodnú ponuku pre zväz, ktorá by mohla k dohode o pomoci napomôcť,“ povedal.Pro-Hokej tiež potvrdil, že zo strany tejto spoločnosti príde napriek predčasnému koncu sezóny 2019/2020 k takmer stopercentnému finančnému plneniu."Veľmi rád konštatujem, že naši partneri sa k vážnej situácii postavili veľmi ústretovo a vďaka našim dohodám podporíme kluby v takmer stopercentnej výške pôvodného finančného plánu. Myslíme však už aj na novú sezónu a uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je pre kluby náročné pripravovať svoje rozpočty bez ďalšej pomoci,“ dodal Lintner.