V byte na prievidzskom sídlisku našli mŕtveho muža, polícia zadržala jeho synovca

Muža bodol do hrudníka

Podozrivého zadržali

5.10.2023 (SITA.sk) - Prievidzská polícia vyšetruje smrť 60-ročného muža, ktorého našla v byte na jednom z prievidzských sídlisk bez známok života jeho sestra. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.Podľa informácií portálu sa v byte nachádzal aj 32-ročný syn sestry nebohého muža, ktorého policajti na mieste zadržali. Tí v byte na sídlisku v Prievidzi zaisťovali stopy do skorých ranných hodín.Ako k prípadu uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, trenčiansky policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s úmrtím 60-ročného muža na Murgašovej ulici v Prievidzi.Podľa doterajšieho vyšetrovania nočná hádka dvoch mužov vyústila do fyzického útoku, pričom 60-ročný muž zraneniam spôsobeným bodnutím nožom do hrudníka podľahol.„Polícia na mieste vykonala prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony a zadržala podozrivého z tohto skutku. S podozrivou osobou momentálne prebiehajú úkony smerujúce k objasneniu tohto skutku,“ uviedla Kuzmová s tým, že bližšie informácie k tomuto prípadu poskytnú, keď im procesná situácia dovolí.