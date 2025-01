V bytovke premiéra Fica došlo ku krádeži. Policajný zbor je podľa Demokratov na kolenách – VIDEO

aktualizované 3. januára, 13:20



Veselo sa kradne

Domáce problémy

Reakcia Ministerstva vnútra SR

3.1.2025 (SITA.sk) -V bytovke, kde býva premiér Robert Fico Smer-SD ), ukradli motorku. Upozornila na to strana Demokrati , podľa ktorej je Policajný zbor na kolenách. Ako Demokrati informovali, medzi sviatkami z bytového domu, v ktorom býva predseda vlády, niekto ukradol motorku v hodnote niekoľko tisíc eur.„Ako sa majú cítiť ľudia, keď objekt, v ktorom býva predseda vlády, je vykradnutý? Sú tam kamery, sú tam brány, a navyše, podľa našich informácií, bola motorka zabezpečená reťazou o betón. Kde boli policajné hliadky, Úrad na ochranu ústavných činiteľov? Keby bol premiér doma, ukradnú aj jeho?“ vyhlásil podpredseda strany Juraj Šeliga . Šeliga podotkol, že premiérova bytovka by mala byť najstráženejšia budova na Slovensku.„A veselo sa tam kradne? Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) opäť zlyhal. Stráži vôbec niekto dom predsedu vlády? Veď ho pred pár mesiacmi postrelili,“ doplnil Šeliga a spresnil, že ku krádeži malo dôjsť, keď premiér údajne nebol na území SR. Demokrati vyzvali vládnu koalíciu na čele s ministrom vnútra, aby riešili situáciu v policajnom zbore, ktorý je pod vedením Šutaja Eštoka doslova na kolenách.„Vzhľadom na stúpajúcu kriminalitu, žiadame preventívne opatrenia, ako aj komunikačnú kampaň, ktorá by dala návod ľudom, ako ochrániť svoje zdravie a majetok, ktoré sú pre rekordne nízky počet policajtov ohrozené," uviedli Demokrati. Premiér by sa mal podľa Šeligu namiesto neustáleho riešenia celosvetového mieru vrátiť na Slovensko a sústrediť sa na domáce problémy.„Tento prípad je, obavám sa, však ďalším dôkazom toho, že občania sa musia o seba postarať sami, pretože, ak sa nevie polícia postarať o premiéra, a to vinou ministra vnútra, ako k tomu prídu bežní ľudia?” uzavrel Šeliga a vyzval občanov, aby nepodceňovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu a riadne si zabezpečili svoj majetok. Súčasne požiadal vedenie rezortu vnútra a Policajného zboru, aby pristúpili k preventívnym opatreniam a ku komunikačnej kampani v prospech ochrany majetku a zdravia ľudí.Ministerstvo vnútra SR zareagovalo, že Demokrati šíria klamstvá a hoaxy. „Ide len o ďalšie šírenie klamstiev a hoaxov zo strany skrachovaných bývalých politikov zo strany takzvaných Demokratov, ktorí sa zúfalo snažia zaujať médiá vyfabulovanými nezmyslami," vyhlásilo ministerstvo a vysvetlilo, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOÚČ) zabezpečuje ochranu samotného premiéra a jeho bytu, nie celého objektu.„Navyše, v čase incidentu predseda vlády nebol prítomný na tomto mieste, čiže nedošlo k žiadnemu pochybeniu zo strany ÚOÚČ," uviedol rezort vnútra a doplnil, že aj tento incident potvrdzuje snahu rezortu o zabezpečenie nehnuteľností pre troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré budú chránené 24 hodín denne.