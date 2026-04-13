|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aleš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. apríla 2026
V čase konsolidácie nemôžeme podporiť všetky projekty, ministerstvo reaguje na okresanie festivalu Nová dráma
Zdieľať
13.4.2026 (SITA.sk) - V čase rozpočtovej konsolidácie a náročných globálnych ekonomických podmienok nie je možné bez rozdielu podporiť všetky pripravované projekty kultúrnych inštitúcií. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v reakcii na otázky týkajúce sa toho, že festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama sa tento rok neuskutoční vo svojej zvyčajnej podobe.
Ako informoval Divadelný ústav Bratislava, ktorý je organizátorom podujatia, k úprave programovej štruktúry festivalu museli pristúpiť po nedávnom znížení rozpočtu zo strany ich zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama pritom už vyše 20 rokov patrí medzi významné podujatia v oblasti divadelného umenia na Slovensku. V máji 2026 sa síce uskutoční, no v okresanej podobe, chýbať bude hlavný program, teda súťažná prehliadka najzaujímavejších inscenácií súčasnej drámy slovenských profesionálnych divadiel.
„Jednotlivé organizácie vrátane Divadelného ústavu by mali byť schopné si stanoviť svoje priority reagujúc na finančnú náročnosť konkrétneho projektu, jeho minulých a budúcich ekonomických efektov a komerčnej úspešnosti,” uviedla v reakcii Demková.
Dodala, že v tejto súvislosti predložil v aktuálnom rozpočtovom roku Divadelný ústav zriaďovateľovi na financovanie dva prioritné projekty a štyri projekty v rámci programu kultúra pre školy, ktoré cielia na 400 návštevníkov. Jeden z nich sa týka aj financovania ôsmich podujatí cyklu Nová dráma 2025. Ide o predstavenia, diskusie a dramaturgické úvody v Topoľčanoch, Senci a Bratislave.
„Ministerstvo kultúry má v súčasnej zložitej ekonomickej situácii zámer podporiť primárne finančne udržateľné a divácky atraktívne projekty. Je treba tiež poznamenať, že z pohľadu rozpočtovej náročnosti patrí Divadelný ústav k jedným z najvyšších konzumentov štátnych dotácií na zamestnanca,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - V čase konsolidácie nemôžeme podporiť všetky projekty, ministerstvo reaguje na okresanie festivalu Nová dráma © SITA Všetky práva vyhradené.
Politológ: Výsledok maďarských volieb je pre Fica varovaním, že politika strachu nemusí dlhodobo fungovať
Vyvážený životný štýl jednoducho a pre všetkých: Tesco prichádza s ponukou „Lepší výber ľahšie"
