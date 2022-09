V čase rýchleho zdražovania a neistoty otvárame ďalšiu pobočku v Bratislave, aby sme pomohli ľuďom v kríze

Nechajte odborníkov, nech sa starajú o vaše finančné produkty

E. Nagyová, riaditeľka pobočky na Račianskej 77 C, hromadne odkázala (nielen) Bratislavčanom: "Každý z nás je dnes v náročnej situácii a chceme ľuďom dopriať kvalitu a spoľah. Preto sú u nás, v pohodlných priestoroch na Račianskej, vítaní," povedala pri otvorení novej pobočky v Bratislave.Kríza a blížiaca sa recesia otvárajú komukoľvek v hlave otázky, či máme vhodné poistenie, ako lepšie môžeme sporiť, ako si môžeme znížiť náklady na životné poistenie bez toho, aby to malo vplyv na jeho kvalitu, či ako najmenej preplatiť na hypotéke.Poslanec mestskej časti Peter Weiss ocenil, že v čase, kedy firmy odchádzajú alebo zatvárajú svoje prevádzky v mestskej časti, Simplea tú svoju otvára."Radi u nás poradíme našim klientom, ako minimalizovať mesačné priebežné poplatky, maximalizovať svoje výnosy a ušetriť tak zopár eur mesačne, ktoré môžu buď minúť, alebo zainvestovať do sporenia," dodáva E. Nagyová.Napriek súčasnej neistote, Simplea prijíma nových zamestnancov a navyše poskytujú nadštandardné pracovné podmienky, či už z pohľadu výplaty, príjemného kolektívu, osobného rozvoja, flexibility pracovnej doby ako i umožňujú pracovať z domu.Podľa odborníkov je vždy vhodné mať v kríze finančný plán a ak si ho nevieme zostaviť, je vhodné sa poradiť s finančným špecialistom, a to ponúkajú priamo v kamennej pobočke Simplea Financial Services na Račianskej. V náročnom období prechádzať z mesiaca na mesiac je podľa odborníkov príliš riskantné. Rovnako sa zhodujú, že v mnohých výdavkoch ľudia preplatia, a preto je lepšie čas využiť na popoludňajšiu kávu so špecialistom.Najlepšie je zveriť svoje finančné produkty odborníkom, ktorí majú špecializáciu, vzdelanie a sledujú vývoj na trhu rýchlejšie ako bežní ľudia. "Je to jednoduché a laicky povedané – našou prácou je, aby sme mali predikcie a prognózy zo zahraničia, z centrálnej banky a priamo od expertov a na základe analýz vyhodnocovali, čo je pre klientov a ich individuálnu situáciu najlepšie," dodáva E. Nagyová.