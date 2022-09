Hlas-SD nechce Tarabu za podpredsedu parlamentu, podľa Rašiho kolaboruje s koalíciou a vyjadril sa aj k Sulíkovi (video)

Opozícii by mali patriť dve stoličky

Dohoda by mohla padnúť

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporí nezaradeného poslanca a exkotlebovca Tomáša Tarabu, ktorý sa chce stať podpredsedom Národnej rady SR (NR SR). Skonštatoval to v stredu na tlačovej konferencii podpredseda strany Richard Raši. Taraba sa podľa Hlasu-SD stal stabilizačným prvkom súčasnej vlády, čo dokázal v utorok v parlamente.„Neviem si predstaviť, že by sme pána Tarabu podporili. Nemám podozrenie, ale istotu, že medzi pánom Tarabom a koalíciou existuje dohoda,“ povedal Raši.Tomáš Taraba je v súčasnosti predsedom mimoparlamentného hnutia ŽIVOT – národná strana . Za podpredsedu parlamentu ho navrhuje Filip Kuffa , ktorý kandidoval rovnako ako Taraba za hnutie Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Taraba svoju ambíciu zdôvodňuje tým, že strane Sloboda a solidarita (SaS) by už post podpredsedu NR SR nemal patriť, pretože to neodzrkadľuje ich aktuálne postavenie v parlamente. V súčasnosti sú traja podpredsedovia parlamentu za koalíciu a jeden za opozíciu, podľa neho by už opozícii mali patriť dve stoličky.Raši zároveň povedal, že SaS ich zatiaľ neoslovila, aby sa podpísali pod návrh na odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií. SaS avizovala, že v súvislosti s novelou Ústavy SR, ktorá umožní skrátenie volebného obdobia parlamentu, má pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý nepočíta s možnosťou referenda.Hlas-SD však presadzuje referendum a liberálov chce pri rokovaní presvedčiť, že je to najdemokratickejšie riešenie súčasnej situácie.„Pri maximálnej nedôvere voči Matovičovi by bolo ťažké, aby niekto za jeho odvolanie nezahlasoval, takže ja som presvedčený, že keď k tomu príde, všetci jedenásti zahlasujeme za,“ povedal podpredseda Hlasu-SD. Neodpovedal však jednoznačne na novinársku otázku, či sa nepodpíšu pod návrh na odvolanie Matoviča, ak bude SaS trvať na svojom pozmeňujúcom návrhu bez referenda.„Nič nie je čiernobiele. Predseda SaS Richard Sulík v pléne povedal, že on proti referendu námietky nemá, takže my si myslíme, že sa dohodneme,“ povedal Raši.