V centre Prievidze uviedli do prevádzky zapustené kontajnery

Prievidza 15. apríla (TASR)- Samospráva Prievidze zaviedla vo vybraných lokalitách centra mesta nový systém zberu odpadu. Do prevádzky tam cez víkend uviedla podzemné kontajnery. Doplnené budú o senzory, ktoré budú hlásiť naplnenosť nádob na odpad.načrtla primátorka Katarína Macháčková.Novinkou podľa nej je, že zapustené kontajnery budú mať i senzory. Tie budú ukazovať množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádza, čím sa zefektívni jeho vývoz.doplnila. Ďalšou novinkou je aplikácia Sensoneo.spresnila Macháčková.V súčasnosti obyvatelia Prievidze separujú odpad podľa nového zákona o odpadoch na 40 percent, čo je nadpriemer v rámci Slovenska.skonštatoval Miloš Ďurajka, člen predstavenstva spoločnosti T+T zo Žiliny, ktorá v Prievidzi zabezpečuje nakladanie s odpadmi.Projekt zefektívnenia zberu komunálneho a triedeného odpadu technológiou podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch častí. Do prevádzky mesto uviedlo prvých desať stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy, čo predstavuje 40 kontajnerov. Celkovo v Prievidzi plánuje vybudovať 14 stojísk s 56 kontajnermi. Stojiská sa nachádzajú na uliciach M. Hodžu 2 a 4, Nábrežie sv. Cyrila 7, 14, na Ulici A. Škarvana, Dlhej ulici 36, 44 a 48 a na Nábreží Sv. Cyrila 29.Investícia vyšla samosprávu na 700.000 eur. Do sumy sú zahrnuté i práce na vybudovanie stojísk. Auto na vývoz odpadu z tohto druhu stojísk poskytne spoločnosť T+T. Samospráva v súčasnosti uvažuje nad vybudovaním polopodzemných kontajnerov na sídlisku Zapotôčky.