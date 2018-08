V Cerovej je prvý veterný park na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Cerová 17. augusta (TASR) – Obec Cerová v Senickom okrese sa chce v budúcnosti viac orientovať na cestovný ruch. Leží na trase historickej Českej cesty a vo svojom katastri má niekoľko turistických zaujímavostí. Na to, aby sa stala atraktívnou destináciou pre turistov, má podľa starostu Jána Čerešníka veľmi dobré predpoklady.Do majetku obce patrí zrúcanina hradu Korlátko. V posledných rokoch prechádza opravami, o ktoré sa stará skupina nadšencov. Za posledných desať rokov boli zrekonštruované kritické miesta a postupne sa spevňujú hradby, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.V tesnej blízkosti hradu sa nachádza prvý veterný park na Slovensku, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2003 a výrazne dostal obec s približne 1200 obyvateľmi do povedomia. Nad Cerovou sa týčia štyri vrtule, ktoré vyrobia ročne približne 4000 MWh elektrickej energie.Medzi veterným parkom a zrúcaninou hradu stojí rozhľadňa vybudovaná z peňazí získaných v rámci spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Slovenská republika. Zaujímavosťou je, že rovnaká rozhľadňa bola neskôr postavená aj v ďalšej záhoráckej obci Prietrž.Počas súčasného volebného obdobia došlo k zmene starostu, zaujímavosťou je, že bývalý aj súčasný majú rovnaké meno Ján Čerešník. Zhoda mien podľa slov aktuálneho starostu spôsobuje nedorozumenia aj problémy. Tie vznikajú predovšetkým pri podávaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z ministerstiev a Európskej únie.