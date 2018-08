V Červeníku sa začína festival Slávnosti spevu, hudby a tanca

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Červeník 10. augusta (TASR) – Od piatka do pondelka (10. – 13.8.) sa môžu návštevníci obce zúčastniť 53. ročníka festivalu Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2018 s množstvom sprievodných akcií."V piatok program klasicky odštartujú koncerty v amfiteátri a v sobotu sa uskutoční aj 37. ročník Behu zdravia sprevádzaný vystúpením Dychového orchestra a mažoretiek z Novej Dubnice. Počas celého festivalu bude sprístupnená Stála národopisná výstava ľudových odevov a nástrojov z Červeníka, ale aj súkromná zbierka (Dedičstvo predkov)," informovala Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska.V piatok sa o program postarajú hudobné zoskupenia a interpreti Symfobia, Jelen, Zuzana Smatanová, IMT Smile, Tublatanka, HEX a Bystrík Banda. V sobotu festival pokračuje vystúpeniami hudobných skupín The Chronic Sleepers, Malý princ, King Shaolin, Zoči Voči, Polemic, Slobodná Európa, Peter Nagy a Indigo, Marián Greksa a Delykvenc. Pestrá programová ponuka bude aj na ARTpódiu pri Zvonici, na jarmoku sa budú prezentovať ľudové remeslá a pre najmenších budú v sobotu pripravené tvorivé dielne.V nedeľu bude podľa organizátorov odslúžená svätá omša ako poďakovanie za dar talentu a lásky v Kostole Obetovania Panny Márie v Červeníku. Poobede pôjde krojovaný sprievod účinkujúcich do amfiteátra, kde o 17.00 h začne galaprogram pri príležitosti Dňa úcty k poľnohospodárom a Medzinárodného družstevného dňa. Vystúpi dedinská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec, ale aj domáca dychová hudba Verešvaranka, detský folklórny súbor Verešvaranček, ľudové hudby Malí a Mladí huslisti z Červeníka, folklórny súbor Mladosť z Dubnice nad Váhom, z Moravy príde dychová hudba Vracovjáci z Vracova a galaprogram v amfiteátri ukončí folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče. Po skončení bude program pokračovať zábavou „Veselo pri Zvonici" s muzikantmi z dychovej hudby Vracovjáci. V pondelok bude v Červeníku doznievať festivalová atmosféra, počas ktorej ešte zahrá Verešvaranka.