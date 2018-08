Video: Nový supervýkonný Samsung Galaxy Note9 s internou pamäťou 512 GB: pre tých, ktorí chcú všetko

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila najnovšieho člena svojho prémiového radu Note – Samsung Galaxy Note9. Produktový rad Note si vyslúžil uznanie za to, že obsahuje najnovšie prevratné inovácie spoločnosti Samsung, a Galaxy Note9 nadväzuje na túto tradíciu špičkovým smartfónom poskytujúcim maximálny výkon, novým bluetooth perom S Pen a doposiaľ najinteligentnejším fotoaparátom Samsung.

Na Slovensku bude nový Galaxy Note9 dostupný v dvoch farebných variantoch – čiernom Midnight Black (vo verziách 512 a 128GB) a modrom Ocean Blue s atraktívnym žltým S Penom (verzia 128GB). Odporúčané maloobchodné ceny sú 1 249 EUR za 512GB verziu a 999 EUR za 128GB verziu.

Predobjednávka

V rámci predobjednávok si môžu záujemcovia objednať Galaxy Note9 vo verzii 128GB od 9. augusta do 23. augusta 2018 s tým, že nový telefón im bude doručený od 24. augusta 2018. Budúci majitelia môžu pri predobjednávaní využiť aj špeciálnu promo akciu prostredníctvom stránky www.novysamsung.sk, kde pri odpredaji svojho starého telefónu získajú navyše bonus vo výške 100 EUR, v prípade odpredania starého telefónu z radu Samsung Note 200 EUR. Predobjednávkový bonus sa nevzťahuje na špeciálnu edíciu Samsung Galaxy Note9 512GB.

Špeciálna edícia

Pre záujemcov bude pripravená aj exkluzívna špeciálna edícia, ktorá obsahuje nový Galaxy Note9 v 512GB verzii spoločne so smart hodinkami Samsung Gear S3 Frontier v luxusnom balení. Odporúčaná maloobchodná cena tejto špeciálnej edície je 1 349 EUR s tým, že ju je možné zakúpiť aj v značkových predajniach Samsung, oficiálnom e-shope obchod-samsung.sk a u internetového predajcu Alza.sk v rámci predobjednávok od 9. augusta do 23. augusta 2018. Ku svojmu majiteľovi tak bude doručená od 24. augusta 2018.



Note9 128GB a špeciálna edícia Note9 512GB budú na slovenskom trhu dostupné od 24. augusta 2018. Samostatná verzia Galaxy Note9 512GB bude pre slovenských zákazníkov dostupná v priebehu septembra.

„Note bol vždy výkladnou skriňou našich špičkových technológií a inovácií, ktoré udávajú smer, ktorým sa celé odvetvie uberá, a Galaxy Note9 nie je v tomto ohľade výnimkou. Je navrhnutý tak, aby spĺňal priania a požiadavky dnešných užívateľov na výkon, výdrž a inteligenciu,“ vyhlásil DJ Koh, prezident a generálny riaditeľ divízie IT & Mobile Communications spoločnosti Samsung Electronics. „Priaznivci telefónov Note sú medzi zákazníkmi spoločnosti Samsung tí najvernejší. Vieme, že túžia po všetkom, chcú pracovať a baviť sa na maximum a Galaxy Note9 je jediný smartfón, ktorý dokáže držať krok s ich hektickým životným štýlom.“

Vydrží pracovať celý deň

Ľudia sa na svoje smartfóny spoliehajú takmer vo všetkom, čo robia – deň čo deň, od rána do večera. Potrebujú smartfón, ktorý s nimi dokáže držať krok bez toho, aby museli hľadať najbližšiu zásuvku kvôli nabíjaniu, mazať fotografie kvôli uvoľneniu miesta pre ďalšiu snímku, úzkostlivo čakať na stiahnutie videa pred nástupom do lietadla alebo riešiť oneskorenia pri hraní hier.

Potrebujú telefón, ktorý ich nenechá v štichu, a Galaxy Note9 im toto všetko prináša.

• Batéria s celodennou výdržou: Galaxy Note9 je vybavený batériou s kapacitou 4 000 mAh, ktorá je pri vlajkových telefónoch Galaxy vôbec najväčšia a poskytuje energiu na dlhú dobu, takže môžete celý deň od rána do večera telefonovať, posielať textové správy, hrať hry a pozerať filmy.

• Ukladajte viac, mažte menej: Galaxy Note9 sa dodáva v dvoch kapacitách vnútorného úložného priestoru – 128GB alebo 512GB. A vďaka možnosti vloženia karty microSD je Galaxy Note9 pripravený ponúknuť 1 TB pamäť, a poskytnúť vám tak pocit pokoja a istoty vďaka vedomiu, že máte dostatok miesta pre obľúbené fotografie, videá a aplikácie.

• Rýchlosť a výkon: Galaxy Note9 je mimoriadne výkonný smartfón s najmodernejším 10nm procesorom a podporou najrýchlejších dostupných sietí na trhu (až 1,2 gigabitov za sekundu) pre streamovanie a sťahovanie bez akýchkoľvek chýb. Galaxy Note9 taktiež obsahuje špičkový systém Water Carbon Cooling vyvinutý spoločnosťou Samsung a algoritmus regulácie výkonu na princípe umelej inteligencie integrovaný priamo do zariadenia pre zabezpečenie vysokého, ale napriek tomu stabilného výkonu.

Vývoj pera S Pen

Významným znakom radu Note je S Pen. Jeho zásluhou si užívatelia vydobyli uznanie a Samsung rozšíril predstavu o tom, čo všetko smartfón dokáže. To, čo bolo na začiatku nástrojom pre písanie a kreslenie, dáva teraz užívateľom do rúk ďalšie možnosti a väčšiu kontrolu.

Vďaka podpore technológie Bluetooth Low Energy (BLE) prináša nový S Pen úplne nový spôsob, ako Note používať. Jednoduchým kliknutím je teraz možné urobiť selfie a zoskupiť obrázky, premietať snímky, pozastaviť a prehrať video atď. Vývojári môžu dokonca nové pokročilé funkcie pera S Pen postavené na technológii BLE integrovať do svojich aplikácií ešte tento rok.

Inteligentný fotoaparát, ktorý robí dokonalé snímky

Urobiť fotografiu, ktorá vyzerá úplne rovnako ako od profesionála, môže byť ťažké – ale nemalo by. Galaxy Note9 je vybavený špičkovými fotografickými technológiami Samsung s novými možnosťami, ktoré zjednodušujú tvorbu dokonalých fotografií.

• Optimalizácia scény: Fotoaparát smartfónu Galaxy Note9 je doposiaľ najinteligentnejší, ktorý Samsung vyvinul. Využíva inteligenciu k identifikácii jednotlivých prvkov fotografie, napríklad scény a predmetu, automaticky ich zaradí do jednej z 20 kategórií a na základe tejto kategórie ich okamžite optimalizuje. Výsledkom je ohromujúci, realistický obraz s jasnými farbami a dynamickým prekreslením.



• Detekcia chýb: Snímka sa nemusí vždy podariť hneď na prvýkrát a Galaxy Note9 užívateľov upozorní, pokiaľ niečo nie je v poriadku, takže môžu urobiť ďalšiu snímku bez toho, aby daný okamih prepásli. Okamžité upozornenia sa objaví v prípade, že je snímka rozmazaná, fotografovaná osoba mrkla, na objektívu je nečistota, alebo pokiaľ kvalita snímky nie je dobrá kvôli protisvetlu.

• Špičkový fotoaparát: Vďaka jedinečnej kombinácii pokročilých inteligentných funkcií a špičkového hardvéru je fotoaparát, ktorým je Galaxy Note9 vybavený, tým najlepším na trhu. Ponúka pokročilú technológiu redukcie šumu a Variabilnú clonu s dvojitou svetelnosťou, ktorý sa prispôsobí svetlu podobne ako ľudské oko. Špičkový fotoaparát v Galaxy Note9 poskytuje krištáľovo čisté snímky bez ohľadu na svetelné podmienky.

Špičkové zážitky: od práce ku hre

Hlavným dizajnovým prvkom spoločnosti Samsung je displej Infinity, kde je Galaxy Note9 vybavený najväčším bezrámikovým displejom, aký sa kedy v rade Note objavil. 6,4-palcový Super AMOLED displej Infinity ponúka skutočne pohlcujúci multimediálny zážitok. Displej Infinity sprevádzajú pri telefóne Galaxy Note9 stereoreproduktory vyladené od AKG a podpora priestorového zvuku Dolby Atmos®, ktorý vás vtiahne priamo do stredu diania. Mobilné video nikdy nevypadalo a ani neznelo lepšie než na Galaxy Note9. YouTube označil Galaxy Note9 za vlajkovú loď, ktorá dokáže vo svojej triede ponúknuť najlepší zážitok so službami YouTube.

Vďaka podpore dokovacej stanice Samsung DeX je možné s Galaxy Note9 taktiež pracovať podobne ako s PC. Užívatelia môžu pracovať na prezentáciách, upravovať fotografie a sledovať svoje obľúbené programy, a to všetko s využitím svojho telefónu. Vyskúšajte Samsung DeX s jednoducho prenosnými adaptérmi HDMI . Po pripojení k monitoru môže Galaxy Note9 poskytovať obraz pre virtualizovaný desktop, alebo dokonca môže sám poslúžiť ako plne funkčná druhá obrazovka. Pri sledovaní videa si môžete robiť poznámky s pomocou pera S Pen alebo môžete Galaxy Note9 použiť ako touchpad, ako pravé tlačidlo myši, na presúvanie obsahu pomocou funkcie drag and drop, či pracovať na monitore s niekoľkými oknami zároveň. Nikdy to nebolo jednoduchšie ani efektívnejšie.

Galaxy a nielen to

Štandardnou súčasťou Note9 sú aj špičkové technológie Galaxy. Patria medzi ne rýchle bezdrôtové nabíjanie, odolnosť voči vode a prachu so stupňom krytia IP68 či služby Samsung, ako je Samsung Health. Galaxy Note9 podporuje taktiež bezpečnostnú platformu Knox spoločnosti Samsung, ktorá spĺňa požiadavky vojenského priemyslu a ponúka možnosť biometrického zabezpečenia dôležitých informácií pomocou skenovanie odtlačkov prstov, skenovania dúhovky, alebo funkcie rozpoznávania tváre.

Galaxy Note9 otvára celý svet nových možností – je to vstupná brána do celého ekosystému zariadení a služieb Samsung. V spojení s technológiou SmartThings je možné Galaxy Note9 napríklad použiť na ovládanie pripojených zariadení alebo k lepšiemu využitiu osobného inteligentného asistenta Bixby . Galaxy Note9 taktiež užívateľom umožňuje si vychutnať hudbu omnoho jednoduchšie. Spoločnosť totiž naviazala nové dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Spotify . Vďaka tomuto partnerstvu získavajú užívatelia jednoduchý prístup k službám Spotify a môžu jednoducho synchronizovať a prenášať hudbu, zoznamy skladieb a podcasty medzi produktmi Galaxy Note9, Galaxy Watch a Smart TV.



Samsung Galaxy Note9 – technické špecifikácie výrobku

Galaxy Note9

Displej 6,4-palcový Super AMOLED s rozlíšením Quad HD+, 2960x1440 (521 ppi)

* Obrazovka meraná uhlopriečne ako celý obdĺžnik bez odčítania zaoblených rohov.

* Východzie rozlíšenie je Full HD+; je však možné ale v nastavení zmeniť na Quad HD+ (WQHD+)

Fotoaparát Zadný: Duálny fotoaparát s duálnym optickým stabilizátorom obrazu (OIS)

- širokouhlý: Snímač Super Speed Dual Pixel 12MP AF (f/1,5 a f/2,4)

- teleobjektív: 12MP AF; f/2,4; OIS

- 2x optický zoom, až 10x digitálny zoom

Predný: 8MP AF; f/1,7

Telo 161,9 x 76,4 x 8,8 mm; 201 g, IP68 (BLE S Pen: 5,7 x 4,35 x 106,37 mm; 3,1 g, IP68)

* Odolnosť voči prachu a vode so stupňom krytia IP68. Na základe testov robených ponorením do sladkej vody do hĺbky 1,5 m na dobu až 30 minút.

Procesor 10nm, 64bitový, osemjadrový procesor (max. 2,7 GHz + 1,7 GHz)

10nm, 64bitový, osemjadrový procesor (max. 2,8 GHz + 1,7 GHz)

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

Pamäť 6GB RAM (LPDDR4), 128GB + slot MicroSD (až 512GB)

8GB RAM (LPDDR4), 512GB + slot MicroSD (až 512GB)

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

* Veľkosť užívateľskej pamäti je menší než celková kapacita pamäti, pretože časť úložiska využíva operačný systém a softvér vykonávajúci rôzne funkcie zariadenia. Skutočná veľkosť užívateľskej pamäti sa bude líšiť podľa operátora a po aktualizácii softvéru sa môže zmeniť.

SIM karta Single SIM: jeden slot pre Nano SIM a jeden slot pre microSD (až 512GB)

Hybrid SIM: jeden slot pre Nano SIM a jeden slot pre Nano SIM alebo MicroSD (až 512GB)

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

Batéria 4 000 mAh

Rýchle nabíjanie káblom aj bezdrôtovo

Káblové nabíjanie kompatibilné so štandardmi QC2.0 a AFC

Bezdrôtové nabíjanie kompatibilné so štandardmi WPC a PMA

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

OS Android 8.1 (Oreo)

Siete Vylepšená 4x4 MIMO, 5CA, LAA, LTE kat. 18

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE až do 2 Mbps), ANT+, USB typ C, NFC, lokalizačné služby (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

* Pokrytie systémov Galileo a BeiDou môže byť obmedzené.

Platby NFC, MST

* Môže sa líšiť podľa trhov a mobilných operátorov.

Senzory Akcelerometer, barometer, čítačka odtlačkov prstov, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, senzor tepu, senzor blízkosti, RGB svetelný senzor, snímač očnej dúhovky, snímač tlaku

Zabezpečenie Typ uzamknutia: Gesto, PIN kód, heslo

Biometrické typy uzamknutia: Snímač očnej dúhovky, snímač odtlačkov prstov, rozpoznanie tváre

Inteligentné skenovanie: Kombinuje skenovanie dúhovky s rozpoznaním tváre, a umožňuje tak pohodlné odomknutie telefónu a v niektorých prípadoch poskytuje vylepšené zabezpečenie pre niektoré služby overovania

Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

* Všetky funkcie, vlastnosti, špecifikácie a ďalšie informácie, ktoré sú v tomto dokumente uvádzané a týkajú sa výrobkov, okrem toho vrátane informácií o výhodách, dizajne, cene, súčiastkach, výkonu, dostupnosti a funkciách výrobku, sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.