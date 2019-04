V Českej republike oslávia Medzinárodný deň Rómov týždňom podujatí

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel/Štrasburg/Praha 7. apríla (TASR) - Oslavy Medzinárodného dňa Rómov, pripadajúceho na 8. apríla, sa v Českej republike začali vo štvrtok 4. apríla a potrvajú do 12. apríla. V Prahe, Chomutove, Novom Jičíne, Brne, Olomouci, Ostrave pripravili hudobný, tanečný program, výstavy, pietne spomienky, priateľské futbalové stretnutie, prezentácie rómskej kultúrnej tradície, prednášky, ako aj hry pre deti a mládež.V Štrasburgu pripravili pre návštevníkov v nedeľu 7. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov popoludnie s rómskou hudbou, animácie pre deti s hudbou, tvorivé dielne pre deti, premietanie krátkometrážnych filmov.Počas Medzinárodného dňa Rómov príslušníci tohto etnika na celom svete oslavujú bohatstvo svojej kultúry, pripomínajú si svoju históriu a reflektujú situácie, ktorým čelia v majoritnej spoločnosti i vo vlastnej komunite.Rómska komunita si Medzinárodný deň Rómov pripomína na počesť prvého Svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro). Konal sa v dňoch 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.Zjazd v Orpingtone pripravili prevažne zástupcovia a nadšenci z niekoľkých západných štátov, najmä z Francúzska, Británie, Nemecka, ale aj z vtedajšej Juhoslávie. Stal sa vrcholom dovtedajšieho úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni.Už vtedy delegáti rokovali o tom, že Rómovia sa nepodieľajú na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Hovorili aj o tom, že v mnohých štátoch sú Rómovia menej úspešní na pracovnom trhu, nedosahujú plnohodnotné vzdelanie a žijú v nevyhovujúcich podmienkach, informoval portál romove.radio.cz.Kongres sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením tohto etnika. Jeho zástupcovia zo 14 štátov deklarovali spoločný pôvod, etnické pomenovanie Róm a jazyk. Zároveň sa prihlásili ku krajine svojho pôvodu, Indii. Prvýkrát sa tam hrala a spievala rómska hymna. Stala sa ňou pieseň Gejľem, Gejľem (Išiel som, išiel som; v anglickom prepise Gelem, Gelem).Hudobný podklad tvorí rómska ľudová pieseň, slová napísal medzičasom zosnulý srbský Róm Žarko Jovanovič (1925-1985). Na orpingtonskom zjazde prvýkrát vztýčili aj rómsku vlajku: dovtedajšie dva pruhy - modrý (symbol neba) a zelený (znázornenie spätosti Rómov s prírodou) - doplnil v strede červený kruh, symbol ašókačakry.Delegáti Prvého svetového zjazdu Rómov založili prvú jednotnú rómsku organizáciu, ktorá reprezentuje Rómov na medzinárodnej politickej úrovni, Maškarthemutňi romaňi khetaňiben, teda Medzinárodný rómsky zväz (IRU).V jeho mene požiadali verejnosť na celom svete, aby Rómov neoslovovali cudzími pomenovaniami (Cigán v slovanských jazykoch, Zigeuner v nemecky hovoriacich štátoch, Gitanos v hispánskom prostredí, Gypsies v anglofónnych krajinách), ale nazývali ich vlastným menom - Rómovia.Podkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala existenciu Rómov ako svojbytnej národnej etnickej skupiny v roku 1997. O dva roky neskôr sa Medzinárodný rómsky zväz stal členom sekcie mimovládnych organizácii pri OSN.Účastníci 4. kongresu IRU, ktorý sa konal v roku 1990 vo Varšave, ustanovili 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov. Na Slovensku si Rómovia začali tento sviatok pripomínať v roku 2001.Približne okolo roku 1000 n.l. Rómovia opustili Indiu a vydali sa do Perzie. Na územie Balkánu sa dostali okolo 14. storočia, postupne prichádzali do ďalších európskych krajín. Pri kontaktoch s miestnym obyvateľstvom preberali kresťanskú vieru. Najväčšie migračné vlny zasiahli západnú Európu v 16. storočí. Z niektorých krajín v tom čase neváhali Rómov deportovať do afrických či amerických kolónií.Až do 20. storočia žili Rómovia viac-menej v dobrých vzťahoch s ostatným miestnym obyvateľstvom. V 30. rokoch 20. storočia sa stali obeťami nacistickej rasovej politiky a aj ich postihlo vyhladzovanie. Zo 700.000 Rómov, vtedy žijúcich na európskom kontinente, bolo deportovaných a zabitých 250.000-500.000.V členských štátoch Európskej únii žije vyše šesť miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na desať až 12 miliónov.