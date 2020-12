V českom kláštore objavili vzácnu relikviu, ktorá by mohla byť časťou klinca z Kristovho kríža

22.12.2020 - V kláštornej stene v juhočeskom Milevsku našli archeológovia šesťcentimetrový kus železného klinca zdobený zlatým krížom. Ten by mohol byť súčasťou klinca, ktorým pribili Ježiša Krista na kríž. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Kus klinca v trezorovej miestnosti

Objav čaká ďalšie skúmanie

Kus klinca sa nachádzal v trezorovej miestnosti, ktorú pri archeologickom výskume objavili v pôvodne románskom kostole svätého Egídia. Zakrývali ho trosky drevenej skrinky zdobené zlatými a striebornými ozdobami.Na zlatom plechu, ktorý pôvodne zdobil veko schránky, je napríklad vytepaný kríž a písmená IR, čo by sa dalo chápať ako latinská skratka pre Ježiša. Predpokladá sa, že osoby, ktoré klinec skryli, boli presvedčené, že to bola časť jednej z pašiových relikvií.Tomu podľa odborníkov nasvedčuje, že použitie zlata bolo v stredoveku pre jeho vzácnosť výnimočné, a teda predmety zo zlata obklopovali niečo veľmi vzácne a dôležité. Značka krížika na časti klinca je podľa analýzy z 21-karátového zlata.Dôležitý je aj vek dreva. Dendrologický posudok poukázal na dva druhy dreva - dubové a smrekovcové. Prvé sa datuje do obdobia rokov 260 - 416 nášho letopočtu a druhé do rokov 1290 - 1394.Ostatky krížov a ďalšie relikvie našla na Golgote podľa historických dokumentov vo štvrtom storočí svätá Helena, jej syn cisár Konštantín potom časti z týchto relikvií dával ako dar najváženejším návštevám.Mimoriadny objav čaká ďalšie skúmanie. To má napríklad odhaliť či dubové drevo nie je ešte staršie a nie je to napríklad drevo zo Svätého kríža.