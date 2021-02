V Česku jednorazové rúška už nestačia, zavádzajú povinné nosenie respirátorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v piatok rozhodla, že nosenie respirátorov na frekventovaných miestach bude v krajine povinné od štvrtka 25. februára. Ľudia ich budú musieť mať napríklad v obchodoch, nemocniciach, prostriedkoch verejnej dopravy, na zastávkach alebo v čakárňach. Na takýchto miestach môžu mať aj nanorúška alebo minimálne dve chirurgické rúška na sebe, nie však už látkové rúško alebo šál. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Výnimku v nosení respirátorov budú mať deti od dvoch do 15 rokov, budú však musieť nosiť chirurgické rúška. Do konca mesiaca tiež bude platiť výnimka a porušenie povinnosti lepšie sa chrániť nebudú v Česku prísne trestať. Minister zdravotníctva Jan Blatný vysvetlil, že ľudia by nemali dosť času sa pripraviť.Vláda v Prahe tiež v pondelok schválila, že zaočkovaní ľudia nebudú musieť chodiť do karantény, a do konca apríla predĺžila program na podporu zamestnanosti Antivirus. Kabinet okrem iného riešil napríklad aj nákup testov do škôl, ktoré chce otvárať od 1. marca.Podľa ministra vnútra Jana Hamáčka sa však deti asi v danom termíne do škôl nevrátia, pretože je „náročne splniteľný“. Problematický je rozvoz antigénových testov, aj komplikácie s pandemickým zákonom, ktorý musí podstúpiť zmeny. Vláda bude o otváraní škôl diskutovať ešte aj v stredu.