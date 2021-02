Policajný exprezident Gašpar dostal echo o svojom zadržaní a obvinení, zdrojom bol podľa sudcu aj Kaliňák

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bol pripravený na to, že ho zadržia a obvinia. Ako ďalej píše denník Sme , konštatoval to sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka , keď zamietol žiadosť obvineného o zmiernenie kolúznej väzby. Tibor Gašpar podľa denníka odmietol prezradiť, kto mu dané informácie posunul. Zdrojom bol podľa sudcu aj bývalý minister vnútra za Smer - sociálnu demokraciu ( Smer-SD „Na otázku, odkiaľ informácie má, Tibor G. odpovedal, že od bývalých kolegov, teda členov Policajného zboru," píše Sme. S bývalým ministrom vnútra sa denníku spojiť nepodarilo. „Mal vypnutý telefón a na SMS nereagoval," uviedol denník. Očakávaniu zadržania zo strany Tibora Gašpara však podľa sudcu nasvedčuje okrem iného aj „dôkladná pripravenosť osobných vecí zo strany obvineného pri jeho zadržaní".Sme pripomína, že Tibor Gašpar je podozrivý z účasti v organizovanej skupine, ktorej hlavou bol jeho vzdialený príbuzný oligarcha Norbert Bödör . „Dvojica postupne podľa vyšetrovateľov dosadila svojich ľudí do kľúčových pozícií v polícii a vedela tak manipulovať s vyšetrovaním rôznych káuz," dodáva Sme s tým, že v tejto kauze figuruje 18 obvinených.