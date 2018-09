V Česku obvinili za nebezpečnú drogu štyroch ľudí

Ilustračné foto. Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 13. septembra (TASR) - Nebezpečnou drogou - syntetickým kanabinoidom - sa v regióne Ostravsko v Česku v noci priotrávil ďalší človek, povedal spravodajskej stanici Radiožurnál vo štvrtok ráno námestník moravskosliezskych policajtov Radim Wita. Celkovo sa drogou intoxikovalo 19 ľudí, jeden z nich zomrel - 32-ročný muž v Ostrave. Všetky prípady polícia eviduje v Moravskosliezkom kraji, avšak nie je vylúčené, že sa droga môže objaviť aj inde.Za šírenie nebezpečných syntetických kanabinoidov zatiaľ polícia obvinila štyroch mužov. Za držbu a zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami im hrozí až päť rokov väzenia, informoval spravodajský server iRozhlas.cz. Mužov po vypočutí prepustili, pretože sa k trestnej činnosti priznali a neexistujú dôvody väzby, dodal Wita.Podľa jeho slov sa počet ľudí, ktorí sa kanabinoidom otrávili, v stredu zvýšil o jednu ženu.Polícia už v stredu oznámila, že nebezpečná látka sa do obehu zrejme dostala po tom, čo ju v kontajneri v Ostrave našla bezdomovkyňa. Polícii tvrdila, že vzala jednu zo šiestich škatúľ, ktoré sa v kontajneri nachádzali.V každej škatuli bolo podľa moravskosliezskeho policajného riaditeľa Tomáša Kužela 500 vrecúšok, každé mohlo obsahovať jednu až dve dávky. Spolupráca so ženou je však problematická a nie je jasné, do akej miery je dôveryhodná. Na prípade pracujú desiatky policajtov a zisťujú, ako sa látka na Ostravsko dostala, povedal ešte Kužel.Podľa jeho slov to môže súvisieť so zmenou legislatívy v Poľsku, kde tieto látky tento rok zakázali a niekto sa ich mohol na území Česka zbaviť. "upozornil Wita v rozhovore pre Radiožurnál. A doplnil, že českí policajti v tejto kauze spolupracujú s poľskými kolegami. Varoval tiež ľudí, aby nekonzumovali žiadne látky, ktorých pôvod nepoznajú.Syntetické kanabinoidy sú látky, ktoré v mozgu pôsobia na rovnaké receptory ako THC, jedna z hlavných aktívnych zložiek konope. Často ich predávajú ako legálne alternatívy zakázaných látok. Vyzerajú ako sušený rastlinná hmota podobná nadrvenému konope alebo rastlinnému koreniu. Užívatelia väčšinou tieto látky fajčia. Niekedy sa však syntetické kanabinoidy môžu objavovať aj v kryštalickej podobe, dodal portál iRozhlas.cz.