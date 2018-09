ZMIZOL ORIGINÁL bakalárskej práce s podpismi P. Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Originál bakalárskej práce o kauze Gamatex, v ktorej sa nachádzajú podpisy Pavla Ruska, zmizla z univerzitnej knižnice. Na sociálnej sieti to tvrdí jej autorka Nina Sobotovičová, ktorá pracuje ako redaktorka pre denník Sme.O prácu sa Sobotovičová začala zaujímať po tom, čo ju kolega upozornil, že by ju mohli využiť právnici televízie Markíza. Tá sa v júli odvolala voči rozhodnutiu súdu v prospech spoločnosti Mariana Kočnera. Podľa Markízy sú zmenky, ktoré mal Rusko podpísať ako riaditeľ, falošné. Kočner a Rusko tvrdia, že sú pravé. V prípade nemajetnosti Ruska by musela súkromná televízia Kočnerovej firme zmenky preplatiť.