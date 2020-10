V Česku pribudlo najviac nakazených za víkendový deň

V Českej republike pribudlo za sobotu 2556 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to najvyšší denný nárast počas víkendového dňa od začiatku pandémie, informuje portál Aktualne.cz s odvolaním sa na údaje zverejnené v nedeľu českým ministerstvom zdravotníctva.







V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 711 úmrtí (v sobotu ich pribudlo päť) a 40 821 aktívnych prípadov (pokles o 1499). Hospitalizovaných je 1198 osôb (+64), doposiaľ sa vyliečilo 39 073 ľudí (+4041).Od začiatku pandémie v Česku potvrdili 80 605 prípadov nákazy.Najhoršia situácia je podľa ministerstva zdravotníctva momentálne v okresoch Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ, ktoré sú zaradené do tretieho stupňa pohotovosti, znamenajúci komunitný prenos koronavírusu SARS-CoV-2. Naďalej v ňom figuruje aj hlavné mesto Praha.Od 5. do 18. októbra budú v Česku platiť krízové opatrenia prijaté na základe vyhláseného núdzového stavu. Na 14 dní sa zakazujú koncerty a divadelné predstavenia, pri ktorých sa prevažne spieva, ako aj hromadné akcie pre viac než desať osôb vo vnútorných priestoroch a viac ako 20 osôb vo vonkajších priestoroch.Na území hlavného mesta Prahy a krajov, ktoré sú podľa platného semafora zaradené do oranžovej a červenej farby, bude obmedzená prevádzka stredných, vyšších a vysokých škôl.Ďalšie obmedzenia sa týkajú divadelných, filmových a iných umeleckých predstavení, športových podujatí organizovaných športovými zväzmi a bohoslužieb. Naďalej je obmedzená prevádzka stravovacích zariadení v čase od 22:00 do 06:00.