V Česku srnčatá zachraňujú z trávy pri kosení aj drony s termovíziou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. júna (TASR) - Pri kosení trávy v Českej republike príde každoročne o život 50.000 až 60.000 srnčiat. Odborníci aj ochrancovia prírody preto na juhu Čiech využívajú drony s termovíziou, ktoré im pomáhajú zvieratá objaviť a zachrániť. Juhočeská univerzita s krajskou agrárnou komorou chcú, aby s ochranou srnčiat pomohlo ministerstvo poľnohospodárstva. V stredu o tom informoval portál Novinky.cz.Agrárna komora chce zabrániť stratám na zveri pri poľnohospodárskych prácach, preto rozvíja spoluprácu s poľnohospodármi, hájnikmi a Juhočeskou univerzitou, aby sa zúčastnení lepšie naučili, ako plašiť srnčie mláďatá a drobnú zver z porastov, keď do nich vchádzajú kosačky. Pomôcť má aj aplikácia Senoseč online.Riaditeľka juhočeskej agrárnej komory Hana Šťastná v stredu uviedla, že tento rok prvýkrát oslovili aj ministerstvo poľnohospodárstva, lebo v Juhočeskom kraji sú nadpriemerné stavy srnčej zveri, a tak je o to dôležitejšie robiť prevenciu. Univerzita vlani preskúmala 250 hektárov.Škola robí túto prevenciu štyri roky. Dron s termokamerou sa vznesie do výšky 80 metrov. Len čo nájde zahriate miesto, klesá nižšie a zviera tam buď je, alebo tam má ležovisko. Prevenciu s dronmi robia dobrovoľníci tri týždne v roku, nájdu približne 70 kusov nehybných srnčiat.vysvetlil pilot dronu Jakub Polenský z Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity. Prevenciu robí vo voľnom čase, dodali Novinky.cz.Na monitorovanie zveri existujú aj pachové, zvukové či optické plašiče. Rovnako je dôležité, aby poľnohospodári kosili od prostrednej časti, uviedla ešte Šťastná.Aj hájnici sa zhodujú, že dron s termovíziou je jediný efektívny spôsob pri záchrane srnčiat pred kosením trávy. Ani s loveckými psami či s plašičmi nebol výsledok taký stopercentný, povedal Jan Ženčuch.