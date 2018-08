V CHKO Poľana mechanizmy nahradili ručné kosy lesníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zvolen 7. augusta (TASR) – Ručné kosenie lúk historicky patrí k lesnému hospodáreniu v Banskobystrickom kraji, a to nielen ako súčasť starostlivosti o zverené územie, ale i lesnej zveri. Práve vďaka nemu sa vzácne druhy flóry na tomto území udomácnili a zachovali dodnes. Konštatoval to Radko Srnka, hovorca štátneho podniku Lesy SR, Banská Bystrica.Lesníci tak, ako každoročne, uchopili v utorok kosy a zamierili na 2,5–hektárovú lúku do prírodného areálu Dolná Zálomská v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana.reagoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.Vysoké teploty presunuli začiatok kosby na skorú raňajšiu hodinu. Seno z horských lúk lesníci neskôr využijú ako krmivo pre zver v Chránenom poľovnom revíri Poľana.Podľa Staníka kosenie biotopu mokradí napomáha zachovaniu páperníka pošvatého a iných vzácnych chránených druhov flóry. Práve táto lokalita je z botanického hľadiska považovaná za jednu z najcennejších v CHKO Poľana.Okrem páperníka pošvatého tam rastie zvonček hrubokoreňový, vstavač mužský, vstavačovec májový, ostrica predĺžená, škarda odhryznutá, bielokvet močiarny či vemenník dvojlistý.