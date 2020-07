V Chorvátsku aj Bulharsku stúpa počet prípadov koronavírusu. Ktoré dovolenkové destinácie sú bezpečnejšie?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Relatívne bezpečné dovolenkové destinácie sa momentálne zdajú byť Grécko a Cyprus. Naopak, v Chorvátsku a Bulharsku počty pozitívne testovaných na koronavírus stúpajú. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí Dodal však, že cestovanie nie je 100 % bezpečné. Ak sa Slováci rozhodnú dovolenkovať v bezpečných krajinách, odporúča cestovanie za prírodou a nie sociálnymi kontaktmi.Ako Krajčí konštatoval, je múdre, aby budúci dovolenkári sledovali situáciu v okolitých krajinách. Podľa neho sa už nepredpokladá rapídne šírenie vírusu komunitným prenosom. Nedá sa však vylúčiť, že druhá vlna sa v niektorých krajinách dostaví masívnejším spôsobom.Minister tiež pripomenul, že rezort pripravuje legislatívu, ktorá by pomohla za pomoci operátora zistiť, odkiaľ človek prichádza. "Ak prichádza z nie bezpečnej krajiny z pozície Slovenska, mohli by sme ho kontaktovať a zisťovať, či splnil podmienky, ktoré Slovensko na vstup takýchto občanov na naše územie má," uviedol. Navštevovať hromadné podujatia podľa neho treba s veľkým rešpektom, pokiaľ sa dá, radšej na ne nechodiť.