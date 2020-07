Z Nemecka odídu tisícky amerických vojakov, prezident Trump podpísal ich stiahnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump odsúhlasil stiahnutie 9500 amerických vojakov zo základní v Nemecku. Informoval o tom Pentagon s tým, že počet amerických vojakov v krajine sa tak zníži zo súčasných 34 500 na 25-tisíc. Trump predtým obvinil Berlín, že nedostatočne prispieva do NATO.Hovorca Pentagonu Jonathan Hoffman neposkytol detaily o tom, kam vojaci pôjdu, ani kedy ich stiahnu. Šéf Bieleho domu minulý týždeň vyhlásil, že časť z nich pôjde do Poľska. "Zredukujeme naše jednotky v Nemecku. Niektorí pôjdu domov, niektorí na iné miesta. Jedným z týchto miest v Európe bude Poľsko," vyjadril sa vtedy.Hoffman dodal, že v nasledujúcich týždňoch o presune informujú Kongres a následne prediskutujú "cestu vpred" so spojencami z NATO."Schválený návrh je v súlade so smernicou prezidenta, posilní odstrašenie Ruska, upokojí NATO, posilní americkú strategickú flexibilitu a operačnú flexibilitu veliteľstva amerických ozbrojených síl v Európe a postará sa o našich vojakov a ich rodiny," uzavrel Hoffman.