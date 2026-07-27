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27. júla 2026

V Chorvátsku pátrajú po rakúskom kapitánovi, ktorý spadol do mora počas nepriaznivého počasia


Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Katamarány pátranie po nezvestnom

Chorvátske úrady spustili rozsiahlu pátraciu akciu po 46-ročnom rakúskom kapitánovi katamaránu, ktorý počas silného vetra a vysokých vĺn spadol do Jadranského mora neďaleko ostrova Šolta. Do pátrania nasadili ...



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gettyimages 2210763498 1 676x450 27.7.2026 (SITA.sk) - Chorvátske úrady spustili rozsiahlu pátraciu akciu po 46-ročnom rakúskom kapitánovi katamaránu, ktorý počas silného vetra a vysokých vĺn spadol do Jadranského mora neďaleko ostrova Šolta. Do pátrania nasadili záchranné člny, policajné plavidlá aj vojenské lietadlo.


Chorvátske úrady v nedeľu spustili rozsiahlu pátraciu operáciu po rakúskom kapitánovi katamaránu, ktorý počas plavby v Jadranskom mori spadol cez palubu. Informovalo o tom chorvátske ministerstvo mora.

Národné námorné koordinačné centrum prijalo hlásenie o incidente o 9:10 miestneho času. K nehode došlo neďaleko ostrova Šolta v čase, keď v oblasti Strednej Dalmácie panovali veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky.

Do pátrania boli nasadené všetky dostupné záchranné sily vrátane troch záchranných člnov, troch policajných plavidiel a vojenského lietadla. Zvyšných šesť členov posádky katamaránu, ktorí sú rovnako rakúskymi občanmi, vyviazlo bez zranení.

Podľa výpovede posádky sa 46-ročný kapitán pokúsil uvoľniť lano zamotané do lodnej vrtule. V dôsledku vysokých vĺn a silného vetra však spadol do mora a prúd ho uniesol. „Posádka sa mu pokúsila hodiť lano, ktorého sa mohol chytiť, no nedokázal sa k nemu dostať a po niekoľkých minútach ho stratili z dohľadu,“ uviedol Ivan Paušić z prístavného úradu v Splite.

Chorvátsko, ktoré vlani navštívilo takmer 22 miliónov turistov, patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie v Stredomorí. Významnú časť návštevníkov láka jadranské pobrežie s viac ako tisíckou ostrovov a ostrovčekov, pričom jachtárska turistika je v krajine čoraz populárnejšia.


Zdroj: SITA.sk - V Chorvátsku pátrajú po rakúskom kapitánovi, ktorý spadol do mora počas nepriaznivého počasia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Katamarány pátranie po nezvestnom
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