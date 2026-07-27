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27. júla 2026

Zelenskyj avizuje rozšírenie doletu dronov na 4-tisíc kilometrov, do budúceho roka až na 10-tisíc


Tagy: Drony Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Prezident Volodymyr Zelenskyj už v marci minulého roka uviedol, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré „pomôžu zaručiť bezpečnosť nášho ...



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romania_b9_summit_28326 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Volodymyr Zelenskyj už v marci minulého roka uviedol, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré „pomôžu zaručiť bezpečnosť nášho štátu“.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina pripravuje výrazné rozšírenie kapacít svojich diaľkových dronov. Ako referuje web united24media.com, nové ciele predstavil počas rozhovoru s americkou blogerkou Laurou Loomerovou.

„Takže to, čo je teraz veľmi dôležité: máme drony pre viac ako 3 000 kilometrov,“ povedal Zelenskyj a zároveň dodal: „Tento rok ich budeme mať pre 4 000 kilometrov, budúci rok - od 5 do 10 tisíc.“

Zelenskyj už v marci minulého roka oficiálne oznámil úspešné testy dronu, ktorý po prvý raz dosiahol vzdialenosť 3 000 kilometrov. Vtedy zdôraznil, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré „pomôžu zaručiť bezpečnosť nášho štátu“.

Ukrajinský prezident v minulosti informoval aj o vývoji modernizovaných diaľkových dronov schopných zasahovať ciele vo vzdialenosti do 3 000 kilometrov.

Podľa jeho vyjadrení bola nová schopnosť demonštrovaná pri operáciách na území Ruska vrátane útoku v Ťumeňskej oblasti. Zelenskyj uviedol, že takéto diaľkové operácie výrazne ovplyvnili ruskú vojenskú logistiku a energetické zariadenia.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj avizuje rozšírenie doletu dronov na 4-tisíc kilometrov, do budúceho roka až na 10-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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