Piatok 14.11.2025
Denník - Správy
14. novembra 2025
V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul
Turecké hasičské lietadlo sa vo štvrtok zrútilo v Chorvátsku, pričom zahynul jeho pilot. Informoval o tom turecký minister lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli. Nehoda sa stala, keď sa dve turecké ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Turecké hasičské lietadlo sa vo štvrtok zrútilo v Chorvátsku, pričom zahynul jeho pilot. Informoval o tom turecký minister lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli.
Nehoda sa stala, keď sa dve turecké hasičské lietadlá vracali domov, ale stratili kontakt s riadením letovej prevádzky. Jedno pristálo na chorvátskom letisku, ale druhé havarovalo, napísal na sieti X turecký minister.
„Vrak nášho hasičského lietadla... bol nájdený neďaleko chorvátskeho mesta Senj,“ uviedol Yumakli. Ministerstvo predtým na sieti X informovalo, že dve turecké hasičské lietadlá AT802 boli v Záhrebe na údržbu.
