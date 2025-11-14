Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. novembra 2025

V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul


Tagy: Havária lietadla

Turecké hasičské lietadlo sa vo štvrtok zrútilo v Chorvátsku, pričom zahynul jeho pilot. Informoval o tom turecký minister lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli. Nehoda sa stala, keď sa dve turecké ...



Zdieľať
gettyimages 2230188552 676x380 14.11.2025 (SITA.sk) - Turecké hasičské lietadlo sa vo štvrtok zrútilo v Chorvátsku, pričom zahynul jeho pilot. Informoval o tom turecký minister lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli.


Nehoda sa stala, keď sa dve turecké hasičské lietadlá vracali domov, ale stratili kontakt s riadením letovej prevádzky. Jedno pristálo na chorvátskom letisku, ale druhé havarovalo, napísal na sieti X turecký minister.

„Vrak nášho hasičského lietadla... bol nájdený neďaleko chorvátskeho mesta Senj,“ uviedol Yumakli. Ministerstvo predtým na sieti X informovalo, že dve turecké hasičské lietadlá AT802 boli v Záhrebe na údržbu.


Zdroj: SITA.sk - V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Havária lietadla
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval
<< predchádzajúci článok
Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 