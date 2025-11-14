|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval
Skupina odborníkov na trestné právo pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu. Ako v tejto súvislosti informovala Právnická fakulta
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Skupina odborníkov na trestné právo pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu. Ako v tejto súvislosti informovala Právnická fakulta Univerzity Komenského, komentár by mal byť prínosom pre právnu prax aj právnu vedu.
Publikácia vznikla pod vedením prodekana právnickej fakulty Tomáša Strémyho ako vedúceho autorského kolektívu, pričom sa na nej podieľali aj šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Rastislav Remeta, štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská alebo prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király.
„Nový komentár bude cenným nástrojom nielen pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre advokátov a akademikov, ktorí sa venujú trestnoprávnej problematike,“ uviedla PraF UK. Primárnym impulzom pre vytvorenie komentára bola podľa autorov jednoznačne veľká novela Trestného zákona z roku 2024, ktorá vo veľkej miere zasiahla do ustanovení trestného zákona a ku ktorej absentovala výkladová literatúra.
Novelou sa zmenili napríklad ustanovenia týkajúce sa drogových a daňových trestných činov, premlčacích dôb, výšky škody, ale aj ochrana finančných záujmov Európskej únie, či základné zásady ukladania sankcií, na ktoré sa v komentári reflektuje.
Taktiež podľa autorov existovala vôľa nadviazať na už vydaný praktický komentár k Trestnému poriadku, aby vznikli aktuálne komentáre k základným predpisom v oblasti trestného práva. V súčasnosti ide o jediný komentár k Trestnému zákonu v jeho účinnom znení.
Zdroj: SITA.sk - Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Zásah do ustanovení trestného zákona
Publikácia vznikla pod vedením prodekana právnickej fakulty Tomáša Strémyho ako vedúceho autorského kolektívu, pričom sa na nej podieľali aj šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Rastislav Remeta, štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská alebo prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király.
„Nový komentár bude cenným nástrojom nielen pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre advokátov a akademikov, ktorí sa venujú trestnoprávnej problematike,“ uviedla PraF UK. Primárnym impulzom pre vytvorenie komentára bola podľa autorov jednoznačne veľká novela Trestného zákona z roku 2024, ktorá vo veľkej miere zasiahla do ustanovení trestného zákona a ku ktorej absentovala výkladová literatúra.
Ochrana finančných záujmov Únie
Novelou sa zmenili napríklad ustanovenia týkajúce sa drogových a daňových trestných činov, premlčacích dôb, výšky škody, ale aj ochrana finančných záujmov Európskej únie, či základné zásady ukladania sankcií, na ktoré sa v komentári reflektuje.
Taktiež podľa autorov existovala vôľa nadviazať na už vydaný praktický komentár k Trestnému poriadku, aby vznikli aktuálne komentáre k základným predpisom v oblasti trestného práva. V súčasnosti ide o jediný komentár k Trestnému zákonu v jeho účinnom znení.
Zdroj: SITA.sk - Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na námestí slobody v Bratislave stojí pamätník Nežnej revolúcie, čaká ho slávnostné odhalenie – VIDEO
Na námestí slobody v Bratislave stojí pamätník Nežnej revolúcie, čaká ho slávnostné odhalenie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul
V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul