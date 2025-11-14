Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. novembra 2025

Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval


Tagy: Justícia Novela Trestného zákona odborníci Trestný poriadok Trestný zákon

gettyimages 1307990239 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Skupina odborníkov na trestné právo pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu. Ako v tejto súvislosti informovala Právnická fakulta Univerzity Komenského, komentár by mal byť prínosom pre právnu prax aj právnu vedu.

Zásah do ustanovení trestného zákona


Publikácia vznikla pod vedením prodekana právnickej fakulty Tomáša Strémyho ako vedúceho autorského kolektívu, pričom sa na nej podieľali aj šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Rastislav Remeta, štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská alebo prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király.

„Nový komentár bude cenným nástrojom nielen pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre advokátov a akademikov, ktorí sa venujú trestnoprávnej problematike,“ uviedla PraF UK. Primárnym impulzom pre vytvorenie komentára bola podľa autorov jednoznačne veľká novela Trestného zákona z roku 2024, ktorá vo veľkej miere zasiahla do ustanovení trestného zákona a ku ktorej absentovala výkladová literatúra.

Ochrana finančných záujmov Únie


Novelou sa zmenili napríklad ustanovenia týkajúce sa drogových a daňových trestných činov, premlčacích dôb, výšky škody, ale aj ochrana finančných záujmov Európskej únie, či základné zásady ukladania sankcií, na ktoré sa v komentári reflektuje.

Taktiež podľa autorov existovala vôľa nadviazať na už vydaný praktický komentár k Trestnému poriadku, aby vznikli aktuálne komentáre k základným predpisom v oblasti trestného práva. V súčasnosti ide o jediný komentár k Trestnému zákonu v jeho účinnom znení.


Zdroj: SITA.sk - Skupina odborníkov pripravila komentár k novelizovanému Trestnému zákonu, doteraz výklad absentoval © SITA Všetky práva vyhradené.

