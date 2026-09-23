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23. septembra 2026

V Čiernej nad Tisou zabojujú o post primátora štyria kandidáti, o deväť poslaneckých mandátov sa uchádza 20 ľudí


Tagy: Kandidáti kandidáti na poslancov Komunálne voľby

Svoj mandát bude obhajovať aj terajší primátor Viktor Palko. O post primátora sa v Čiernej nad Tisou (okres Trebišov) uchádzajú štyria kandidáti. Nie je medzi nimi žiadna žena, ...



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hungary_election_23834 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Svoj mandát bude obhajovať aj terajší primátor Viktor Palko.


O post primátora sa v Čiernej nad Tisou (okres Trebišov) uchádzajú štyria kandidáti. Nie je medzi nimi žiadna žena, väčšina kandiduje s podporou politických subjektov. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, o primátorské kreslo zabojuje Jaroslav Čech, ktorý kandiduje s podporou strany Hlas-SD.

Svoj mandát bude obhajovať aj terajší primátor Viktor Palko, a to s podporou strany Magyar szövetség - Maďarská aliancia. Za Slovenskú národnú stranu kandiduje na post primátora Čiernej nad Tisou Patrik Revalo a ako nezávislý sa bude o primátorské kreslo uchádzať Gejza Tipcsák.

V meste na hraniciach s Ukrajinou a Maďarskom si obyvateľstvo bude voliť poslancov do mestského zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. O deväť mandátov bude bojovať 20 kandidátov. Takmer polovica z nich, deviati, kandidujú s podporou strany Magyar szövetség - Maďarská aliancia. Štvoricu kandidátov na poslancov v tomto meste postavila aj Strana vidieka a šiesti kandidujú ako nezávislí. Jedného kandidáta na poslanca má v Čiernej nad Tisou Kresťanskodemokratické hnutie.


Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.




Zdroj: SITA.sk - V Čiernej nad Tisou zabojujú o post primátora štyria kandidáti, o deväť poslaneckých mandátov sa uchádza 20 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti kandidáti na poslancov Komunálne voľby
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