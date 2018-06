V ČR odsúdili podpaľačov, ktorí zničili drevený kostol zo 16. storočia

Ilustračné foto. Foto: Dominika Zúborová Foto: Dominika Zúborová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 28. júna (TASR) - Tresty od troch do deviatich rokov väzenia udelil vo štvrtok Krajský súd v Ostrave trojici podpaľačov, ktorí vlani v auguste podpálili drevený kostol v obci Guty. Informuje o tom spravodajský server iDnes.cz.Podpaľači zničili pamiatku zo 16. storočia. Súdne pojednávanie prebiehalo za zatvorenými dverami, jednému z obžalovaných totiž v dobe spáchania skutku chýbal deň do dovŕšenia plnoletosti. Zástupcovia médií a verejnosť sa mohli zúčastniť až na vyhlásení verdiktu, ktorý doposiaľ nie je právoplatný. Dvaja z odsúdených sa voči nemu odvolali.Práve mladistvý páchateľ, o ktorom zo zákona nemožno uviesť žiadne informácie, pritom podľa obžaloby vzal fľašu s benzínom a kostol zapálil. Podľa štátneho zástupcu Jozefa Šuhaja mala skupina ešte pred činom zoznam kostolov, ktoré by mohla zapáliť.Iniciátorom akcie v obci Guty, miestnej časti mesta Třinec, bol podľa rozsudku ďalší z obžalovaných Jan Bortel, ktorý dostal najvyšší trest.Jedna z verzií motívu ich činu hovorila o tom, že práve on sa chcel pomstiť Bohu za to, že veľmi vážne - údajne nevyliečiteľne - ochorel. Druhá verzia sa zmieňovala o tom, že mladistvý chcel týmto spôsobom osláviť svoje 18. narodeniny.uviedol Šuhaj. Dvaja z páchateľov sa k činu priznali, len tretí, Jozef Hurník, ktorý ich na miesto činu priviezol ako vodič, tvrdí, že o zapálení kostola nevedel, píše iDNES.cz. Práve on sa ako prvý prihlásil na polícii.Sudkyňa však pri odôvodnení rozsudku uviedla, že o pláne skupiny musel vedieť aj on, a to minimálne od chvíle, keď zastavili na čerpacej stanici. Za odvoz mal potom zinkasovať štyritisíc českých korún.Materiálne škody na kostole sa vyšplhali do výšky 20.000 korún. Na mieste pôvodného kostola má vzniknúť čo najvernejšia kópia pamiatky.