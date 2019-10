V Crown Bevcan Slovakia sa dohodli s odbormi, mzdový základ sa zvýši

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kechnec 24. októbra (TASR) – Zamestnancom spoločnosti Crown Bevcan Slovakia v Kechneci, vyrábajúcej plechovky na sýtené nápoje, sa zvýši od budúceho roka mzdový základ o 45 eur. Spolu s ďalšími zvýšeniami zložiek mzdy by si mali zamestnanci prilepšiť až zhruba o 100 eur mesačne. Vyplýva to z novej kolektívnej zmluvy s účinnosťou od 1. januára 2020, ktorú vedenie firmy podpísalo vo štvrtok s odborármi. TASR o jej obsahu informoval predseda miestnej základnej organizácie OZ KOVO Petr Želenák.V spoločnosti pracuje 175 zamestnancov, väčšina v nepretržitej prevádzke. Priemerná mzda zamestnancov sa pohybuje na úrovni 1300 eur. V apríli odbory zorganizovali pred touto firmou protest na podporu kolektívneho vyjednávania. Do procesu na žiadosť odborov zasiahol sprostredkovateľ určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.S výsledkom vyjednávania vyjadril Želenák v rámci možností spokojnosť.povedal pre TASR.Súčasťou dohody je zvýšenie dochádzkového bonusu či rozšírenie príspevku zamestnávateľa do tretieho dôchodkového piliera. Od roku 2021 začne firma vyplácať tzv. 13. plat, a to na úrovni 500 eur k júnovej výplate s tým, že nárast mzdového základu v tom roku nebude.dodal Želenák.Za firmu podpísal kolektívnu zmluvu riaditeľ závodu Liam Knobbs.uviedol s tým, že aj firma informovala pracovníkov o aktuálnom vývoji rokovaní s odbormi. Z hľadiska budúcnosti potvrdil, že spoločnosť neplánuje prepúšťanie.skonštatoval.Crown Bevcan Slovakia pôsobí v priemyselnom parku v Kechneci od roku 2009. Jej súčasná výrobná kapacita predstavuje 1,6 miliardy plechoviek ročne.