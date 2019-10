B. Bugár: Cieľom Zs. Simona je znemožniť spoluprácu Mosta-Híd a SMK

Na archívnej snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) - Cieľom vyjadrení predsedu mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolta Simona je znemožniť spoluprácu Mosta-Híd a mimoparlamentnej SMK. Vyhlásil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Reagoval tak na Simona, ktorý ho vyzval, aby vysvetlil údajnú komunikáciu Mariana K., podľa ktorej mal vopred vedieť, že Most-Híd bude súčasťou vlády po voľbách v roku 2016.Bugár uviedol, že v piatok (25. 10.) sa má konať stretnutie piatich maďarských strán a Simon práve preto vo štvrtok zaútočil na Most-Híd.povedal Bugár na margo Simona.reagoval Bugár s tým, že útoky tohto typu očakávajú.Simon vo štvrtok vyhlásil, že podľa zverejnenej komunikácie si mal Marian K. písať so súčasným podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) tesne po parlamentných voľbách v roku 2016. Marian K. mal napísať, že vládu podľa neho zostavia Most-Híd, SNS, Smer-SD a odídenci zo Siete.Simon sa pýta, ako je možné, že Marian K. mal vopred vedieť, aké rozhodnutia padnú v Moste-Híd. Vyzval preto Bugára, aby vysvetlil túto komunikáciu aj prípadnú dohodu so šéfom Smeru-SD Robertom Ficom. Komunikáciu zverejnil v stredu (23. 10.) líder OĽaNO Igor Matovič. Glváč mal podľa nej vedieť o viacerých kauzách. Opozícia chce pre údajnú komunikáciu iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze.Glváč tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Dodal tiež, že nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti. Podľa jeho slov komunikácia". Trvá na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Marian K. je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.